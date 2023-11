„Täglich geöffnet von 11 bis 20 Uhr“: So wird derzeit der Ravensburger Christkindlesmarkt beworben, der in diesem Jahr vom 1. bis 23. Dezember dauert. Bis zum Start könnten sich diese Öffnungszeiten allerdings noch ändern. Nach Informationen von Schwäbische.de gibt es sehr konkrete Überlegungen, zumindest am Wochenende an den Buden bis 21 Uhr den Verkauf von Speisen und Getränken zu erlauben. Das ist offenbar mehreren Vereinen ein Anliegen ‐ und sorgt zugleich bei Gastronomen für mächtig Ärger.

Die Stadtverwaltung gibt sich zu dem Thema bedeckt. Noch im November soll sich der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss damit beschäftigen, sagt Pressesprecher Timo Hartmann auf Anfrage. Man wolle zuerst die Stadträte informieren.

Ehrenamtliche haben Probleme

Die Diskussion läuft dabei längst. Unter vielen Vereinen mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern schon seit einiger Zeit, sagt Martin Riethmüller, Sprecher von „Round Table“ Ravensburg. Die jungen Männer, die sich ehrenamtlich für lokale, nationale und internationale Projekte einsetzen und für die der Christkindlesmarkt eine sehr wichtige Einnahmequelle ist, begrüßen Überlegungen für eine Verlängerung am Abend ausdrücklich. „Wir können nur für uns sprechen und aus unseren Erfahrungen berichten“, sagt Martin Riethmüller.

Unter der Woche ist auf dem Christkindlesmarkt meist erst ab 15 Uhr etwas los. Im Gegensatz dazu müssen wir am Abend oft die Hütte schließen, obwohl noch viele Besucherinnen und Besucher Glühwein trinken wollen. Das ist natürlich sehr schade. Martin Rietmüller

Eine spätere Öffnung und eine längere Öffnungszeit hätte gerade am Wochenende für die Männer von „Round Table“ und andere Vereine mit Ehrenamtlichen an den Ständen mehrere Vorteile. Martin Riethmüller erklärt: „Personell ist es für uns schwierig, alle Schichten abzudecken. Wir könnten mit einer Reduzierung einige Schichten streichen und mit einer Verlängerung um eine Stunde zudem mehr für soziale Zwecke einnehmen. Das wäre sozusagen eine Win-Win Situation.“

Gastronomie fehlt wichtige Stunde

Ravensburger Wirte haben da eine andere Sicht auf die Dinge. Die mittlerweile konkreten Pläne für eine Verlängerung haben sich unter ihnen herumgesprochen, eine offizielle Information gab es bislang nicht. Das ärgert unter anderem Jürgen Kochendörfer, seit mehr als 25 Jahren Inhaber des „Lüderitz“ am südlichen Marienplatz. „Für die Betreiber der Stände ist das lukrativ, der Gastronomie aber fehlen die Leute in einer wichtigen Umsatzstunde“, sagt Kochendörfer im Gespräch mit der SZ.

Zumal die Verlängerung bis 21 Uhr am Wochenende in diesem Jahr nur der Anfang sein könnte. Schon gebe es einen Stufenplan für eine weitere Ausdehnung des Ravensburger Christkindlesmarktes in den Abend hinein. Im „Reischmann-Zelt“ in der Bachstraße, außerhalb des Bereichs, in dem das Marktrecht gilt, darf jetzt schon bis 22 Uhr Glühwein getrunken werden. In diese Richtung soll es demnächst wohl insgesamt gehen, glaubt Kochendörfer.

Bars bleiben leer

Er und seine Kollegen fürchten, dass dann die umliegenden Gaststätten, Clubs und Bars noch länger leer bleiben, wenn die Gäste sich draußen spät am Glühwein laben. Samt unangenehmer Begleiterscheinungen: „Wenn die Leute nach Feierabend auf dem Christkindlesmarkt doch noch bei uns auftauchen, dann sind sie in der Regel voll bedient und sorgen im schlimmsten Fall auch noch für eine Schweinerei in den Lokalen.“

Überhaupt werde an die Gastronomie in der Innenstadt immer weniger gedacht, obwohl deren Stellenwert für die Frequenz im historischen Zentrum längst unbestritten sei. „Man darf ja nicht vergessen, dass wir in Ravensburg schon eine Geschichte hinter uns haben. Schließlich ist der Christkindlesmarkt auch von der Gesamtdauer immer länger geworden“, sagt Jürgen Kochendörfer.