Über den Zustand des Glücklichseins und wie dieser wohl zu erreichen wäre, haben Menschen sich schon viele Gedanken gemacht. Am Freitagabend gab es im Rahmen des Trans4Jazz-Festivals eine gute Gelegenheit, diesem befreienden Gefühl näher zu kommen. Mit dem Gastauftritt der schweizerisch-französischen Band Heiri Känzig’s Travelin’ in der Zehntscheuer hat der ausrichtende Verein Jazztime Ravensburg einmal mehr bewiesen, wie weit das musikalische Spektrum reicht.

Verschiedene Kulturen musikalisch verarbeitet

Wohl an die 16-mal habe er schon auf der Bühne der Zehntscheuer gestanden, und nun kam Heiri Känzig mit einer neuen Formation angereist. „Ich spiele gerne verschiedene Musikrichtungen“, äußerte Känzig sich mit Blick auf sein früheres Projekt „Tien Shan Schweiz Express“, das verschiedene Kulturen aus Zentralasien, der Mongolei und der Schweiz verband. Manche nennen es „Weltmusik“, sobald eine Oud zum Einsatz kommt.

In dem Fall diejenige des tunesischen Oud-Spielers Amine Mraihi. Wenn er in die Seiten dieses ursprünglich aus dem Persischen stammenden Instruments greift, tönt das alles andere als nach sehnsuchtsgetragenen Melodiebögen, die einen in die Atmosphäre von 1000 und eine Nacht versetzen wollten. Mraihi ist ein hoch versierter, am Puls der Zeit agierender Musiker, der virtuos zwischen den Klangfarben aus dem Arabischen, Türkischem und Spanischen wechselt.

Stück aus der Feder von Känzig

Sein Duett mit Sängerin Raphaëlle Brochet steigerte sich zu einer ausgelassenen Emotionalität, bei der Stimmen des portugiesischen Fada durchdrangen und das in einer ungeheuren Verdichtung aus Freude, Lust und besagten Glücksgefühlen. „A letter to God“ titelt dieses Stück aus der Feder von Känzig. Sängerin Brochet aus Paris stand am Abend für die erkrankte Veronika Stalder am Mikrofon. Sie ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, die parallel zu ihren Jazzstudien in Frankreich, Montreal und New York mehr als 20 Jahre in Südindien verbrachte. Sie verbindet von dort stammende traditionelle Gesangstechniken mit aus dem Amerikanischen kommenden Scatting, das aber fließend und in angepassten Tempi.

In Titeln wie „Nightrider“ entfachte sie ein Floating, losgelöst von allem Irdischen und abgehoben im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dabei war Flügelhornist Matthieu Michel, mit dessen Klangvolumen Brochets raga-ähnlichen Partien eine Symbiose eingingen. Oft waren beider schwebender Höhenflüge gar nicht mehr voneinander zu trennen.

Souliger Aufbruch

Er, der seit mehr als 30 Jahren mit Känzig zusammen arbeitet, ist einer der ruhenden Pole in dieser Besetzung. Ein nächster ist Schlagzeuger Lionel Friedli, zuständig an diesem Abend für die fein gesetzten Akzente. Ausgenommen im Albumtitel „Travelin’“, der mit einem verwegenen und geheimnisvollen Basssolo startete, Höhen und Tiefen auslotete und sich mit einem souligen Aufbruch befreite. Da durfte Friedli im Trio mit Oud und Bass richtig zulangen.

Seitlich und etwas versteckt stand der Konzertflügel, an dem Marc Méan saß. Ihm, der Erfahrungen aus der experimentellen und elektronischen Musik mitbringt und so auch gelegentlich in die Klaviersaiten griff, kam der ausgleichende, wohltemperierte Part in diesem polygonal angelegten Ensemblespiel zu. Mittendrin platzierte sich Bandleader Känzig mit seinem Kontrabass. Nie protzig ist dieses gewichtige Instrument in der Regel doch im Hintergrund zu finden und, so Känzig, seien Bassisten gewissermaßen die Diplomaten unter den Musikern, die zwischen Melodie, Harmonie und Rhythmus vermitteln.

Wahre Glücksmomente

Er, 1957 in New York geboren und in jungen Jahren vom Be Bop beeinflusst, war neben unzähligen anderen Formationen und Projekten von 1977 bis 1992 prägendes Mitglied des Vienna Art Orchestra. Er ist einer der besten Bassisten Europas und begehrter Sideman vieler namhafter Player. Känzig’s Travelin’ bot dem Publikum im nahezu ausgebuchten Saal wahre Glücksmomente. Das mit einer Band, der jeden Augenblick das Echte einer Persönlichkeit anhaftet. Eine, die keiner Mitmach-Hypes bedarf, die sich selbst genug ist und so eine Jazz-Session zelebrierte, die beflügelte.