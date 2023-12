Glücksbotschafter sammeln Spenden fürs neue Jahr

In Armut lebende oder von Armut bedrohte Familien gibt es auch in Ravensburg. Diese Familien will die Diakonie OAB gemeinsam mit der Stadt Ravensburg zu Jahresbeginn mit einer „Glücksbotschaft“ erfreuen. Mit der Spendenaktion unterstützen die Initiatoren zudem den Einzelhandel sowie Gastronomiebetriebe der Innenstadt Ravensburgs. Denn jede Spende wird in einen individuellen Wertgutschein umgewandelt, der dann in den lokalen Betrieben von den Familien eingelöst werden kann, heißt es in der Pressemitteilung der Diakonie.

„Neue Schuhe für die Kinder, mit der ganzen Familie Pizza essen gehen können, oder vielleicht auch einfach mal keine gebrauchten Klamotten organisieren müssen - diese Wünsche von Familien die von Armut bedroht sind, oder bereits in Armut leben, wollen wir erfüllen“, berichtet Martina Blattner, Fachbereichsleiterin KITA der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee. Gemeinsam mit Simone Müller, Familienbeauftragte der Stadt Ravensburg, rief sie deshalb zum Jahresende die Aktion „Glücksbotschafter fürs neue Jahr“ ins Leben. „Ziel ist, eingenommene Spenden in Wertgutscheine aus dem lokalen Handel und der Gastronomie umzuwandeln und dann direkt an die Familien auszustellen“.

Wer spenden möchte, kann das tun mit einer Spende an den Empfänger: Evangelischer Kirchenbezirk; Diakonie OAB; Familienzentrum Lukas, IBAN DE19520604100100400289, BIC GENODEF1EK, Evang. Kreditgenossenschaft, Verwendungszweck: „Glücksbotschafter“.