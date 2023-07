Im Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ der Brüder Grimm erschlägt ein junger Handwerker sieben Stubenfliegen auf einen Streich, weil sie sich auf seinem Apfelmus niedergelassen haben. Vielleicht erinnern Sie sich. Heute ist dieses Märchen natürlich nicht mehr kindgerecht, verherrlicht es doch Tierquälerei beziehungsweise den Mord an unschuldigen Geschöpfen, die nur Hunger haben. So wie die Schnecken in unserem Garten. Verzeihen Sie mir, dass ich wieder davon anfangen muss.

Einen Albino mit Tigermuster entdeckt

An einem lauen Sommerabend sitzen mein Mann und ich auf der Terrasse. Nach Einbruch der Dämmerung und zwei, drei Gläschen Wein erwacht sein Jagdinstinkt. Mit Schere und Taschenlampe bewaffnet, geht er auf Schneckenpirsch. Dann ein lauter Aufschrei! Das größte und merkwürdigste Nacktschneckenmonster aller Zeiten, ein mindestens 15 Zentimeter langer Albino mit Tigermuster, stirbt unter der scharfen Klinge seiner Gartenschere. Noch nie zuvor haben wir ein solches Wesen trotz einiger Erfahrung im Schneckenmord–Business gesehen.

Aber — ach, was haben wir getan? Die anschließende Google–Suche führt uns vor Augen, dass es nicht immer klug ist, das Fremde reflexartig zu töten. Einwandfrei handelt es sich bei dem ermordeten Tier um eine Tigerschnecke, auch Tigerschnegel genannt. Gartenbesitzer, die einen solchen vorfinden, dürfen sich glücklich schätzen, erfahren wir bei der Recherche. Diese seltene und exotisch anmutende Art ernährt sich nämlich nur von abgestorbenen Pflanzenresten und — kleiner Tusch, tadaaaaa! — anderen Nacktschnecken beziehungsweise deren Eiern. Blumen, Obst– und Gemüsepflanzen lässt sie in Ruhe.

Das gibt schlechtes Karma

Tigerschnegel kann man sogar im Internet bestellen, für stolze 4,90 Euro pro Exemplar! Und wir undankbaren Ignoranten ermorden dieses nützliche Geschöpf, das nichts anderes wollte, als unsere zahlreichen anderen Nacktschnecken zu erledigen. Das gibt schlechtes Karma. Ich sehe meinen Mann schon als Mollusken wiedergeboren, gejagt von einem irren Gartenbesitzer.

Wie können wir das wieder gutmachen? Am nächsten Morgen, während Wespen den Kadaver bereits zerlegen, baut mein Mann eine tigerschneckenfreundliche Umgebung. Als Unterschlupfmöglichkeiten dienen Haufen aus Ästen oder Steinen, haben wir zwischenzeitlich gelesen. Drumherum wollen wir ein paar Champignons ausstreuen, die den Schnegeln als besondere Delikatesse dienen. Wird es uns gelingen, die Art wieder anzusiedeln trotz des grauenhaften Verbrechens, für das wir uns so schämen? Das erfahren Sie, liebe Leserinnen und Leser, vielleicht schon bald an dieser Stelle.

Bis dahin: ein schönes Wochenende!