Giftgrünes Wasser in Ravensburger Brunnen

Aus einer Säule am Brunnen an der Ravensburger Karlstraße sprudelt am Dienstagnachmittag giftgrünes Wasser. Einen Tag zuvor war der Schadbrunnen auf dem Marienplatz grün gefärbt. Wer dahintersteckt, weiß die Stadt bisher nicht. Sie prüft aber eine Anzeige gegen Unbekannt, wie Pressesprecher Timo Hartmann auf Anfrage von Schwäbische.de mitteilte.

40.000 Liter Wasser abgelassen und Brunnen neu gefüllt

Denn durch die Aktion sei ein Schaden entstanden: Am Schadbrunnen musste man laut Hartmann 40.000 Liter Wasser, die eigentlich in einem Wasserkreislauf durch den Brunnen gepumpt werden, ablassen und frisches Wasser einfüllen. Auch der Brunnen in der Karlstraße müsse gereinigt und das Wasser gewechselt werden.

Ob eine Botschaft hinter der Aktion steckt, könne die Stadtverwaltung nicht sagen. Grünes Wasser in Brunnen hatte es schon vielerorts gegeben. Laut Medienberichten steckten häufig Klimaaktivisten dahinter — etwa in Regensburg oder Bonn.

Analyse zur verwendeten Farbe läuft noch

In Ravensburg muss nun analysiert werden, welche Art von Farbe verwendet wurde. „Unsere Vermutung ist, dass es sich um ein farbgebendes Mittel handelt, mit dem Wasserströmungen in Leitungsnetzen nachverfolgt werden können“, so Hartmann. Beide Brunnen führten kein Trinkwasser. Daher geht er davon aus, dass für die Gesundheit keine Gefahr bestanden habe.