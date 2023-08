Gewittersturm über dem Landkreis trifft vor allem Leutkirch heftig

Nach den zuletzt sehr heißten Tagen sind am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag einige Gewitter über den Landkreis Ravensburg hinweg gezogen. Während Oberschwaben glimpflich davon gekommen ist, mussten die Feuerwehren im Allgäu zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Allerdings musste die Feuerwehr in Ravensburg zu einem beinahe schon skurrilen Einsatz in die Kirchstraße ausrücken. Dort hatte vor einer Buchhandlung eine Palme Feuer gefangen. "Es ist davon auszugehen, dass dort der Blitz eingeschlagen hat", berichtet eine Sprecherin des Polizei Präsidiums in Ravensburg.

Bäume umgestürzt und beschädigte Dächer

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter mit starken Windböen ist am Donnerstag gegen 21 Uhr über Leutkirch gezogen. Die Folgen waren vor allem viele umgestürzte Bäume und abgedeckte Stellen auf Hausdächern. Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch musste zu mehr als 30 Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. In Bad Wurzach und Isny gab es hingegen keine Alarmierungen.

Die Folgen des Unwetters sind am Freitagmorgen in Leutkirch nicht zu übersehen. An vielen Stellen liegen Teile von Bäumen oder Sträucher auf der Straße.

Uns hat es dieses Mal stärker erwischt, erklärt Martin Waizenegger, stellvertretender Kommandant der Leutkircher Feuerwehr.

Zwischen 21 Uhr und kurz nach 1 Uhr seien die Einsatzkräfte mehr als 30. Mal alarmiert worden.

Der Hauptgrund: Bäume, die auf Straßen gestürzt waren. Deshalb mussten zeitweise etwa die Strecken zwischen Leutkirch und Ottmannshofen, zwischen Gebrazhofen und Oberrot, zwischen Gebrazhofen und Herrot oder zwischen Ausnang und Hofs gesperrt werden. Auch in Reichenhofen, Unterzeil, Herbrazhofen sowie an einigen Stellen in der Kernstadt gab es nach Angaben von Waizenegger entsprechende Alarmierungen.

Schäden in der Repsweihersiedlung. (Foto: Karl-Heinz Schweigert )

Zu weiteren Einsätzen wurde die Feuerwehr unter anderem wegen abgedeckten Stellen auf Hausdächern gerufen. Betroffen waren zum Beispiel ein Gebäude in der Leutkircher Repsweihersiedlung sowie mehrere Bauten in der Altstadt. Dazu zählen das Feuerwehrhaus selbst – an dem offenbar Dachziegel auf einer Fäche von rund acht Quadratmeter zerstört wurden – sowie das Gebäude des Stadtbauamtes und einer Metzgerei in der Marktstraße.

Sturm bringt Jungstörche in Gefahr

Auswirkungen hatte das Gewitter auch auf die zahlreichen Störche, die sich in diesen Tagen in Leutkirch aufhalten. „An drei Stellen waren Störche auf der Straße“, berichtet Waizenegger. Vor allem Jungstörche hätten bei einem nassen Gefieder größere Probleme dabei, wieder ins Fliegen zu kommen. Eines der Tiere haben die Einsatzkräfte nach Absprache mit einem Storchenexperten eingefangen und über Nacht zunächst in das Feuerwehrhaus gebracht.

Keine Einsätze für die Freiwilligen Feuerwehren wurden derweil in Isny und Bad Wurzach verzeichnet, wo das Gewitter und die Windböen schwächer waren. Allerdings kam es zumindest in Neutrauchburg und Arnach kurzzeitig zu Stromausfällen.

Der starke Wind hat einige Dächer rund um Leutkirch beschädigt. (Foto: Feuerwehr Leutkirch )

Die Gewitternacht mit ihren im Sekundentakt aufleuchtenden Blitzen blieb auch für die Waldseer Feuerwehr ruhig. Lediglich ein Einsatz mussten die Ehrenamtlichen protokollieren, die Gerätehäuser waren allerdings alle personell besetzt.

Stadel gerät in Brand

Einmal rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand im Blumenweg in Michelwinnaden aus. Wie Feuerwehrsprecher Matthias Lessig mitteilt, handelte es sich um einen Enstehungsbrand an einem Stadel. Ersthelfer löschten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehrangehörigen. „Die Feuerwehr kontrollierte mit der Wärmebildkamera und es wurden Teile der Fassade mit Isolierung geöffnet. Ob hier ein Blitzschlag oder etwas anderes ursächlich war, können wir nicht sagen“, so Lessig. Im Einsatz waren die Abteilungen Michelwinnaden und Stadt, die Polizei und die DRK Bereitschaft Bad Waldsee.

Wegen des Unwetters waren gleichwohl alle Gerätehäuser aller Abteilungen mit Personal besetzt. „Es kam aber zum Glück zu keinem unwetterbedingten Einsatz“, zeigt Lessig eine ruhige Gewitternacht auf.

13 Einsätze im Wangener Stadtgebiet

Vergleichsweise glimpflich sind die Folgen des Gewitters und Sturms im Raum Wangen geblieben. Allerdings mussten die Feuerwehren ab Donnerstagabend zu zahlreichen Einsätzen ausrücken – vorwiegend wegen umgestürzter Bäume.

Von 13 Einsätzen im Wangener Stadtgebiet sprach Feuerwehrsprecher Achim Reißner, in einer ersten Bilanz am Freitagvormittag. Den spektakulärsten gab es demnach in Oflings, wo ein Strommast umknickte und in Brand geriet. Die Deuchelrieder Feuerwehrleute löschten das Feuer. Ein Stromkabel hing lose über der L 320. Ob der Mast dem starken Wind zum Opfer fiel oder ein Blitz in ihn einschlug, ist unklar.

Auf der B 32 bei Amtzell prallte eine Autofahrerin gegen einen Baum, der auf der Fahrbahn lag und den sie zu spät sah. Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro war die Folge.

Neben Einsätzen wegen umgestürzter Bäume musste die Wehr auch wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Bregenzer Straße ausrücken.

Gut zu tun hatten laut Reißner auch die Amtzeller Floriansjünger. Auch im Gebiet der Gemeinde waren Bäume umgefallen. Zudem deckte der Sturm Teile eines Hausdachs ab. Einsatztechnisch vergleichsweise ruhig blieb es hingegen in Kißlegg und Argenbühl.