Gesundheit uns Armut sind Themen bei „Talk ‐ Gespräche über die Zukunft“

Wolfram Frommlet lädt für am Mittwoch, 27. September, zum nächsten „Talk ‐ Gespräche über die Zukunft“ ins Theatercafé Ravensburg ein. Ab 20 Uhr sind Frank Matschinski, Werner Langenbacher und Patrick Pinda-Abingnault zu Gast. Für Musik sorgt Andieh Merk.

Frank Matschinski leitet mit seiner Frau Michaela eine Praxis für Drogenabhängige Ravensburg, mit Drogensubstitution und Gesprächen. An dem Abend wird er über Krankheiten sprechen, die häufig mit psychischen und sozialen Problem verbunden sind. Daher kommt der Begriff von ärztlichen „Sprechstunde“. Doch Arztpraxen im Stadtteil finden kaum mehr Nachfolger. Der ehemalige Betriebsseelsorger Werner Langenbacher erzählt von prekären Arbeitsbedingungen auch in der Landwirtschaft und in Zulieferfirmen. „Verstärken wir damit die Armut, die Abhängigkeiten dieser Länder von ,Entwicklungshilfe’?“ ‐ darüber redet Patrick Pinda-Abignault aus Congo-Brazzaville, der in Biberach Straßenbau studierte und wieder in sein Land zurück möchte.

Tickets kosten an der Abendkasse 14 Euro, ermäßigt 10,70 Euro.