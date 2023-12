(sz) Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet mit Farbe besprüht. Das teilt die Polizei mit. Dadurch entstand an den Säulen in der Jahnstraße, in der Schussenstraße und in der Gartenstraße insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern.