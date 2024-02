Das ist ein schwerer Verlust für die Ravensburg Towerstars: Der Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi wird seinen auslaufenden Vertrag beim amtierenden Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 nicht verlängern. Das hat Heinrizi am Dienstag der Mannschaft und am Mittwoch der Öffentlichkeit mitgeteilt. Wer bis auf Weiteres die Kaderplanung für die kommende Saison mit übernimmt.

Größter Erfolg war die Meisterschaft 2023

Im Sommer 2020 kam Daniel Heinrizi zu den Towerstars. Zuvor war er ein Jahr Sportlicher Leiter beim EHC Freiburg. Von dort brachte Heinrizi den Cheftrainer Peter Russell mit nach Ravensburg - gemeinsam feierten sie den DEL2-Titel in der vergangenen Saison. Nach etwas mehr als drei Jahren verlässt der Geschäftsführer Sport nun die Towerstars. Der 38-Jährige hat am Anfang dieser Woche den Aufsichtsrat des Clubs informiert, einen Tag später die Mannschaft sowie das Trainerteam um Gergely Majoross. „Ich werde meinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern“, sagt Heinrizi.

Im Namen aller Gesellschafter möchte ich mich bei Daniel für diese Erfolge bedanken. Aufsichtsratsvorsitzender Frank Kottmann

Bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit wird Heinrizi den kaufmännischen Geschäftsführer Raphael Kapzan sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Kottmann bei der Kaderplanung für die Saison 2024/25 unterstützen. „Daniel Heinrizi hat mit den Towerstars direkt in seinen beiden ersten Jahren einmal das Finale erreicht und einmal die Meisterschaft geholt. Im Namen aller Gesellschafter möchte ich mich bei Daniel für diese Erfolge und die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken“, wird Kottmann in einer Mitteilung der Towerstars zitiert.

Enges Rennen im Kampf ums Viertelfinalticket

Im Schlussspurt der Hauptrunde in dieser Saison und in den Play-offs - oder zuerst Pre-Play-offs - will Heinrizi noch einmal das Maximum mit seiner Mannschaft erreichen. „In meinen drei Jahren habe ich immer alles für die Towerstars gegeben, nun ist jedoch der Zeitpunkt gekommen, noch mal etwas Neues zu machen“, sagt Heinrizi.

Bis zu meinem letzten Arbeitstag werde ich alles für die Towerstars geben. Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi

Er sei stolz darauf, nach einem großen Umbruch im Kader zweimal im Finale gestanden und einmal die Meisterschaft geholt zu haben. „Bis zu meinem letzten Arbeitstag werde ich alles für die Towerstars geben“, verspricht der scheidende Geschäftsführer Sport. Sein Traum: „Ich möchte mit unserem Team am liebsten noch mal den Pokal in die Höhe stemmen, denn wir sind eine super Truppe, die hungrig auf mehr ist.“

Ob das allerdings so kommt, ist ungewiss. Vor den letzten beiden Spielen der Hauptrunde liegen die Towerstars zwar auf Platz fünf und stünden damit direkt im Play-off-Viertelfinale. Allerdings könnten die Ravensburger auch noch in die Pre-Play-offs abrutschen - alles entscheidet sich in den abschließenden beiden Spielen gegen die Lausitzer Füchse (Fr., 19.30 Uhr/CHG-Arena) und bei den Krefeld Pinguinen (So., 18.30 Uhr/SpradeTV).

Dank an Fans und Sponsoren

Dazu hat die Towerstars zur Unzeit eine herbe Verletzungswelle erwischt. In Julian Eichinger, Pawel Dronia und Oliver Granz fallen gleich drei Verteidiger aus - bei Eichinger deuten die ersten Prognosen nicht daraufhin, dass er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann. Auch für Stürmer Lukas Mühlbauer ist die Saison verletzungsbedingt zu Ende.

Vielleicht gilt nun aber bei den Towerstars: Jetzt erst recht. „Seid unser siebter Mann!“, appelliert Heinrizi für das Heimspiel am Freitag an die Fans. Zu seinem nahenden Abschied sagt der Geschäftsführer Sport: „Ich hatte eine tolle Zeit in Ravensburg. Ich möchte mich beim Aufsichtsrat und vor allem bei meinem Geschäftsführerkollegen Raphael Kapzan für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken - sowie Danke sagen an alle Helfer und den Fans und Sponsoren für ihren Support.“

Der Aufsichtsrat der Towerstars wird nun mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen. „Bis dieser gefunden ist, werden Raphael Kapzan und ich die Kaderplanung für die kommende Saison übernehmen“, bestätigt Kottmann.