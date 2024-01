Die Temperaturen sind eisig, die gesellschaftliche Lage lässt auch eher frösteln - doch in Ravensburg gibt es nun wieder eine Anlaufstelle, die für Wärme sorgen soll und für ein starkes Gefühl von Solidarität. Seit Dienstag hat die Vesperkirche ihre Türen geöffnet. Bis zum 4. Februar gibt es in der Evangelischen Stadtkirche Essen und Trinken, Kultur und vor allem sehr viel Gemeinschaft - zugänglich für alle und: kostenlos.

Zur Eröffnung am Montagabend hatte sich Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten, in der Stadtkirche eingefunden. Sie trug, weil es ziemlich frisch war, einen dicken weißen Anorak und einen schwarzer Hut mit roter Filzrose, gab sich als langjährige Anhängerin und treue Unterstützerin der Einrichtung Vesperkirche zu erkennen, die es seit 2009 in vielen Städten Baden-Württembergs gibt. Die pensionierte Grundschullehrerin beschränkt sich dabei nicht nur auf Grußworte, sondern arbeitet jedes Jahr in verschiedenen Kirchengemeinden mit.

Kretschmann: „Unter der Woche bin ich viel allein daheim“

In Ravensburg sagte sie vor den gut gefüllten Kirchenbänken:

Brauchen wir wirklich die Vesperkirche? Ist das nötig? Ich finde: Ja. Gerlinde Kretschmann

Zwar gebe es nicht viele, die an schwerem Hunger litten, doch gebe es viele Menschen, die alleine seien, einsam, bedürftig nach Gemeinschaft. „Ich kenne das auch ein bisschen. Unter der Woche bin ich viel allein daheim“, offenbarte sie, „und natürlich ist es so: Mit anderen zusammen schmeckt es einfach nochmal so gut“.

Gerlinde Kretschmann ist eine langjährige Anhängerin und treue Unterstützerin der Einrichtung Vesperkirche. (Foto: Nina Poelchau )

Wie sehr die Menschen das alljährliche Angebot schätzen würden, habe sie selbst immer wieder erlebt. Eindrücklich sei unter anderem diese Erfahrung gewesen: Als sie einmal einen Gast fragte: „Was darf ich Ihnen bringen?“, sei der zusammengezuckt. Gerlinde Kretschmann erfuhr, „dass es ewig her war, dass er einmal gefragt wurde, was er sich wünscht“.

Pfarrer Ralf Brennecke über die Krisen der Zeit

Der Geschäftsführer der Diakonie in Ravensburg und Mitorganisator der Vesperkirche, Pfarrer Ralf Brennecke, bezog sich in seiner Ansprache auf die Jahreslosung der christlichen Kirchen für das Jahr 2024: „Alles, was Ihr tut, geschehe in Liebe.“ Brennecke sagte: „Es wird ja gerade überall enger und kleinlicher, erhitzt in der Debatte, kälter im Miteinander.“ Er sprach die Krisen der Zeit an, die Ängste, den Rückzug und appellierte: „Menschen brauchen Liebe. Einen sicheren Rahmen. Menschen brauchen Großzügigkeit.“

Die Organisatoren der Ravensburger Vesperkirche 2024 (von links): Pfarrer Ralf Brennecke, Geschäftsführer der Diakonie, Vanessa Reichle, Zieglersche, Diakon Gerd Gunßer, Margret Bentele, Vorsitzende der evangelischen Stadtkirchengemeinde, und Martin Henzler-Hermann, Pfarrer Evangelische Stadtkirche. (Foto: Nina Poelchau )

Großzügigkeit soll in den kommenden drei Wochen die Atmosphäre prägen. In der Stadtkirche gibt es zwischen 11.30 und 14 Uhr zu essen und zu trinken - Brot und belegte Wecken, täglich ein Mittagessen, meistens eins mit Fleisch und außerdem eine vegetarische Alternative. Berliner gibt es, weil ja die Fasnet naht, auch. So reichlich, dass sich beim Vesperkirchen-Team der Satz etabliert hat: „Bei uns gibt es keine halben - Berliner“. Noch ein wichtiger Grundsatz: Es wird nirgends geknausert oder gemaßregelt, sondern aus vollem Herzen gegeben. Gastfreundschaft ist das Motto - wer nach einer Portion Kaffee, Kuchen, Hirschgulasch oder Kässpätzle eine zweite will, bekommt sie. Gerne.

Täglich 450 bis etwa 800 Essen

360 Ehrenamtliche werden sich in diesem Jahr beteiligen. Pro Tag werden 37 von ihnen im Einsatz sein. Die Organisatoren rechnen mit 450 bis etwa 800 Essen, die täglich ausgegeben werden. Zur Vesperkirche gehört außerdem, dass es vor Ort kostenlos einen Haarschnitt, Fußpflege, Seelsorge und Sozialberatung gibt. An einigen Nachmittagen gibt es Programm, an manchen Abenden findet eine Veranstaltung statt - unter anderem spielen das Oberschwäbische Kammerorchester und das Kreisverbandsseniorenorchester, Dixieland-Jazz gibt es und einen politisch tiefgründigen Diskussionsabend „Sozial. Gerecht. Nachhaltig - Klima wandeln“ auch. Anmeldungen sind nicht nötig, freundliche Ansprechpartner, die erklären, wo es lang geht, gibt es viele.

Die Vesperkirche Ravensburg wird gemeinsam vom Diakonischen Werk OAB des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg und der Johannes-Ziegler-Stiftung organisiert. Ohne Spenden läuft nichts. Einige Geschäfte, vor allem Bäckereien, beteiligen sich mit Lebensmitteln. 125.000 Euro müssen dennoch zusammenkommen, um das Angebot zu finanzieren. Momentan sind 75.000 Euro in der Kasse - weitere Spenden deshalb sehr willkommen. Die Worte von Gerlinde Kretschmann könnten ein Ansporn sein, zum Geldbeutel zu greifen: „Auch helfen wärmt unser Herz und unsere Seele. Helfen ist das, was uns so gut tut.“

Das detaillierte Veranstaltungsprogramm liegt unter anderem in der Stadtkirche aus. Online ist es unter www.vesperkirche-ravensburg.de einzusehen. Spenden: Evangelische Bank eG; IBAN: DE26 5206 0410 0000 5554 44; BIC/SWIFT: GENODEF1EK; Stichwort: Vesperkirche Ravensburg.