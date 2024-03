Bei einer Enthaltung hat der Ortschaftsrat Schmalegg die Neuausweisung des Baugebiets „Brachwiese III“ in Schmalegg beschlossen. Allerdings waren vier von zehn Räten befangen und aus diesem Grund von der Entscheidung ausgeschlossen. Was das Stadtplanungsamt Ravensburg dort vorhat.

Ravensburg wagt nach Gerichtsschlappe neuen Anlauf für Baugebiet Ein Landwirt hatte geklagt, ein Gericht den Bebauungsplan für das Gebiet Brachwiese III in Schmalegg als unwirksam erklärt. Trotzdem plant die Stadt dort ein Wohngebiet. Hier geht's zum Artikel

Der ursprüngliche Bebauungsplan für das Gebiet „Brachwiese III“ wurde 2019 vom Verwaltungsgericht wegen Verfahrensfehlern für unwirksam erklärt. Direkt an das geplante Baugebiet grenzen Obstplantagen. Die Bäume müssen laut Betreiber nachts mehrmals im Jahr gespritzt werden. Das verursacht Lärm und könnte die Anwohner massiv stören, fürchtet Landwirt Rainer Adler. Er sieht durch mögliche Streitigkeiten mit den zukünftigen Bewohnern den Fortbestand seines Betriebes gefährdet - und das Gericht stützte seine Auffassung.

Im allgemeinen Wohngebiet darf es lauter sein

Inzwischen wurde der Bebauungsplan geändert, die vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg beanstandeten Mängel wurden laut Michael Griebe vom Stadtplanungsamt Ravensburg behoben. Die fragliche Fläche soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden, die Ansiedlung von Bäcker und Friseur seien beispielsweise möglich. Deshalb darf es dort ein bisschen lauter sein als in einem reinen Wohngebiet: bis zu 55 Dezibel sind tagsüber, 45 Dezibel nachts erlaubt.

Die wesentliche Änderung betreffe Vorschriften zum passiven Schallschutz der Häuser, Lüftungseinrichtungen in Schlafräumen seien nun vorgeschrieben. Dabei gehe es aber um Schutz vor Straßenverkehrslärm in Richtung des Industriegebietes Okatreute.

Zukünftige Bauherren sollen Verständnis haben

Es wurde sehr wenig verändert, so Griebe, denn das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes habe den Bebauungsplan in vielen Punkten als korrekt bestätigt. Einzig und allein der „Abwägungsfehler“, dass private und öffentliche Belange ungleich behandelt worden seien, war beanstandet worden.

Wie könnte nun aber der absehbare Konflikt zwischen Landwirtschaft und Bewohner vermieden werden? Die Lärmgrenzwerte seien laut neuen Untersuchungen eingehalten. Natürlich könnten sich künftige Bewohner trotzdem gestört fühlen, sagte Griebe. Dann müsse die Dorfgemeinschaft dazu stehen, dass „diese Geräuschkulisse zur Kulturlandschaft“ gehöre, und bei den zukünftigen Bauherren um Verständnis für den Landwirt werben. Die aktuelle schalltechnische Untersuchung spricht von 30 bis 40 Einsätzen im Jahr, in denen Pflanzenschutzmittel versprüht werden.

Im ersten Bauabschnitt sollen die rosa markierten Flächen bebaut werden. Ein zweiter Bauabschnitt sieht Häuser bis an die grüne Linie vor, die sich über die linke untere Ecke der Grafik zieht. Sie stünden unmittelbar an der Obstplantage. (Foto: Stadt Ravensburg )

Ortschaftsrat Daniel Burkhard fragte, ob es nicht sinnvoll wäre, in den Kaufverträgen zum passiven Lärmschutz zu verpflichten. Mehrere Ratsmitglieder stellten in Frage, ob die Grundstücksgrößen und die geplante Bebauungsdichte noch zeitgemäß seien. Könnte man nicht die Begrenzung auf maximal zwei Wohneinheiten aufheben? Und wie soll es denn mit den geplanten weiteren Bauabschnitten weitergehen, die noch näher an die Obstplantagen und das Gewerbegebiet Okatreute heranrücken würden?

Gesetzliche Anforderung erfüllt

Michael Griebe erklärte, die Begrenzung der Wohneinheiten könne nicht aufgehoben werden. Daran sei unter anderem die Anzahl der Stellplätze gebunden. Die Vorgaben zur Bebauungsdichte des Regionalplans werden eingehalten, gesetzliche Anforderung erfüllt, so der Planer weiter.

Zu den weiteren Bauabschnitte meinte er: Der erste Bauabschnitt ermögliche schon eine große Anzahl an Wohneinheiten. Deshalb sei jetzt nicht an die Umsetzung weiterer Bauabschnitte zu denken, das geschehe nach Bedarf, „wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich beruhigt haben“. Von weiteren Vorschriften zu passivem Lärmschutz an den Häusern riet Griebe ab, „dann lieber informieren, warum nachts gespritzt werden muss.“

Dann wird der Obstanbau hier einfach torpediert, das verstehe ich nicht. Ein Bewohner der angrenzenden Minnesängerstraße

„Totaler Quatsch,“ raunte ein Zuhörer, „was soll das bringen?“ Nachts die dreifach verglasten Fenster schließen, das verstehe man unter passivem Lärmschutz und das bringe wenig bis nichts. „Wir brauchen doch die Landwirtschaft, dann wird der Obstanbau hier einfach torpediert, das verstehe ich nicht“, meinte ein Bewohner der angrenzenden Minnesängerstraße. Es sei absehbar, dass es Ärger gebe, es sei ja nicht der Lärm allein, sondern auch die Tatsache, dass eben Pflanzenschutzmittel gespritzt werden, „zu denen man doch gern etwas Abstand hat im eigenen Garten.“

„Die nächsten fünf Jahre baut da noch niemand“, erklärte Griebe auf Nachfrage, ein bis drei Jahre brauche man allein schon für die Überplanung. Mit dem Landwirt werde man das Gespräch suchen, es gebe jedoch keinen Grund, deswegen zu warten. „In dem Punkt, was uns letztes Mal als Fehler aufgezeigt wurde, liegen wir jetzt richtig.“

Auch der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat inzwischen mehrheitlich (bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung) zugestimmt, das Baugebiet „Brachwiese III“ voranzubringen.