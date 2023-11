Ravensburg

Geparktes Auto angefahren und das Weite gesucht

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagvormittag an einem Kia hinterlassen hat. Das Fahrzeug war laut Polizeibericht auf einem Parkplatz in der Nikolausstraße in Ravensburg abgestellt.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 15:21 Von: sz