Ravensburg

Geparktes Auto angefahren

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Autofahrer an einem BMW hinterlassen, der auf dem Parkplatz der Realschule in der Wilhelmstraße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge touchierte der Unbekannte den BMW im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen an dessen rechten Heck.