„Wir waren ganz happy“, sagt Solveig Fuchs mit etwas schiefem Lächeln. Nachdem die Markdorfer Genossenschaft Ökoseedorf im vergangenen Jahr den Zuschlag für ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück bekommen hatte, waren die Pläne für drei Mehrfamilienhäuser inzwischen so gut wie fertig. Auch einen Bauunternehmer, der das Ganze zu einem garantierten Festpreis hochzieht, hat man an der Hand. Doch nun wackelt das Projekt: Denn es liegt im Schmalegger Neubaugebiet Ortsmitte III. Und weil dieses nach dem umstrittenen Paragrafen 13b des Baugesetzbuches ausgewiesen wurde, ist es vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betroffen. Was jetzt?

Von der Stadtverwaltung wurde uns gesagt, wir sollen erstmal alles einstellen, was Geld kostet, berichtet Fuchs vom Vorstand der Initiative.

Tatsächlich sagt auch Ravensburgs Pressesprecher Timo Hartmann auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Noch warten wir auf die Urteilsbegründung. Erst mit ihr lassen sich Details weiter bewerten.“

Bereits dargelegt wurde vom Gericht, dass Paragraf 13b gegen EU–Recht verstößt. Er hatte Kommunen erlaubt, im Außenbereich ohne Umweltprüfung oder ökologischen Ausgleich in einem beschleunigten Verfahren neue Wohngebiete auszuweisen. Doch laut EU–Recht ist eine Umweltprüfung zwingend vorgeschrieben. Ende Juli hat die Stadt Ravensburg daraufhin die Planung und Erschließung aller 13b–Gebiete umgehend auf Eis gelegt.

Lediglich die Arbeiten für die Geothermie-Anlage laufen bereits. (Foto: Ruth Auchter -Stellmann )

Gemeinschaft und Ökologie werden groß geschrieben

Die Leute vom Ökoseedorf, die am Schmalegger Ortsrand für gut 10 Millionen Euro insgesamt 30 Wohnungen bauen wollen, hängen daher nun in der Luft. Und fürchten, ihr Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen in Ravensburg könnte kurz vor der Zielgeraden platzen. Die Vision: Quer durch alle Generationen richten sich die Mitstreiter auf gemeinsame Ziele aus. Dazu gehört unter anderem die Entscheidung, mit einer begrenzten privaten Wohnfläche auszukommen und sich stattdessen in die Gemeinschaft einzubringen und Räume zu nutzen, die für alle da sind.

Außerdem wird Ökologie groß geschrieben: So gibt es beispielsweise eine Verpflichtung zum Car–Sharing. Das Konzept sieht außerdem vor, dass man Teil der Genossenschaft wird und sich keine eigene Wohnung, sondern eine Genossenschaftseinlage kauft, wie Fuchs erläutert. Die Stadt stellt den Ökodörflern das Grundstück in Erbpachtzins zur Verfügung. Der entsprechende Vertrag soll eigentlich im Oktober unterzeichnet werden. Noch im August wollte man den Bauantrag einreichen. Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht herrschen im Verein allerdings Unsicherheit und eine gewisse Schockstarre.

Noch stehen keine Häuser im Neubaugebiet Schmalegg Ortsmitte III. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

„Haben einen bestandskräftigen Bebauungsplan“

Doch Stadtsprecher Hartmann empfiehlt, in jedem Fall einen Bauantrag zu stellen: „Immerhin haben wir in Schmalegg einen bestandskräftigen Bebauungsplan.“ Möglicherweise hat die Initiative Glück: Denn für die Ortsmitte Schmalegg III wurden bereits zahlreiche Baugenehmigungen erteilt — und diese gelten weiter. Daher könnte auch für die Ökoseedörfler, deren Grundstück in der Mitte des Areals liegt, noch eine Baugenehmigung herausspringen. Eventuell muss die Stadt im Nachgang noch eine Umweltprüfung in Schmalegg durchführen. Und das kann dauern.

Solveig Fuchs fürchtet, dass Leute abspringen, sollte das Projekt (zu) stocken. „Wir wären echt richtig gefrustet, wenn das Ganze wegen 13b platzen oder sich allzu sehr verzögern sollte“, gesteht die 65–Jährige. Immerhin habe die Truppe, die das Projekt vorantreibt, mittlerweile gut 100.000 Euro reingesteckt.

Familien dringend gesucht

Trotz allem will sie die Hoffnung nicht aufgeben. Auch nicht darauf, dass noch mehr Leute in das unter der Bezeichnung „Bühlhäusle–Quartier“ firmierende Objekt in Schmalegg einsteigen. Zwar besuchten bisher eine Menge Interessenten die monatlichen Infotreffen — doch am Ende kamen im letzten halben Jahr nur zwei weitere Paare und ein Single dazu. Manche wollten statt der diversen Gemeinschaftsräume lieber ihr eigenes großes Wohnzimmer. Andere bekamen ob der Finanzierung kalte Füße. Denn ohne den Erwerb eines Genossenschaftsanteils geht bei dem Projekt gar nichts.

Dennoch setzen Fuchs und ihr Team darauf, dass sich für die 20 noch freien Wohnungen Familien finden, die sich für ressourcenschonendes, generationsübergreifendes Wohnen in einer Gemeinschaft ebenso begeistern können wie für die dort geltenden Spielregeln. So soll in dem Quartier beispielsweise gewaltfrei kommuniziert werden — Entscheidungen will man soziokratisch treffen. Das bedeutet: Wichtige Dinge werden gemeinsam entschieden. Und weil er so sehr von dem Projekt überzeugt ist, würde der „harte Kern“ laut Fuchs sogar finanziell in Vorleistung gehen. Denn sie ist sicher: „Wenn gebaut wird und man was sieht“, locke das auch Familien ins Boot.

Am Samstag, 19. August, 14.30 Uhr, gibt es in Schmalegg eine weitere Infoveranstaltung zum Ökoseedorf-Projekt. Das Grundstück wird besichtigt. Der Unkostenbeitrag (unter anderem für die Raummiete) liegt bei fünf Euro. Anmeldung per Mail unter [email protected]