Genossenschaft gibt diesem Ravensburger Wohngebiet ein neues Gesicht

Das Weststadtviertel Galgenhalde wächst in kürzester Zeit um rund 150 Bewohner an. Grund dafür sind fünf neue Gebäude, die der Bau– und Sparverein Ravensburg dort baut. Die Anzahl an Bewerbungen von potenziellen Mietern übersteigt trotz zahlreicher zusätzlich gebauter Wohnungen das Angebot.

In den Gebäuden an der Meersburger Straße sind die Mieter schon eingezogen, drei Häuser befinden sich noch im Bau. Sie werden nach und nach fertig, im Herbst 2024 sollen auch die letzten der 103 Wohnungen von den neuen Mietern bezogen sein.

Vorstand wehrt sich gegen Kritik an Nachverdichtung

Rund 220 Menschen werden dort voraussichtlich leben, sagt Vorstand Lothar Reger — und somit 150 mehr als früher in den alten Häusern, die an der Stelle standen. Für die sogenannte Nachverdichtung hat der Bau– und Sparverein in der Vergangenheit auch Kritik von Anwohnern geerntet, sich aber verteidigt.

Um den in der Region dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, müsse man in die Höhe bauen, so die Überzeugung von Reger. Das mache man in der Galgenhalde schon länger, auch Bestandsgebäude sind aufgestockt und so Wohnungen gebaut worden, ohne zusätzliche Fläche zu versiegeln. Das entspricht dem Credo von Stadt und Gemeinderat.

Genossenschaft investiert 25 Millionen Euro

Die insgesamt fünf neuen Gebäude an der Meersburger Straße sind mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro das größte Projekt in der Geschichte des Bau– und Sparvereins. Die Ravensburger Genossenschaft gibt es seit 1903, sie baut Wohnungen, nicht nur in Ravensburg, sondern auch in der Region.

Allerdings sei das Projekt bei der Wirtschaftlichkeit nicht das beste, gibt Vorstand Lothar Reger zu. Denn die Kosten sind aus verschiedenen Gründen nach Baubeginn angestiegen. „Aber da gab es kein Zurück mehr, wir mussten fertigbauen“, sagt Reger.

Preissteigerungen gemeinsam mit Partnern getragen

Material ist unter anderem wegen des Ukrainekrieges teurer geworden — Baustahl sogar zeitweise um 150 Prozent. Doch wie Reger schildert, haben dem Bau– und Sparverein seine gewachsenen Beziehungen zu regionalen Baufirmen und Lieferanten genützt. Die Heizungs– und Sanitärfirma habe sofort das ganze Material bestellt, als sich Preissteigerungen abzeichneten und habe es bei sich eingelagert, erzählt Reger. Preissteigerungen habe man oft zwischen Genossenschaft, Lieferanten, Herstellern und ausführender Firma aufgeteilt.

Anstieg der Kreditzinsen war für Bau– und Sparverein ärgerlich

Weiterer Kostentreiber waren die Zinsen bei der Baufinanzierung, die wegen der hohen Inflation gestiegen sind. „Wr haben nicht alles auf einmal finanziert“, sagt Reger. Deshalb haben die Zinssteigerungen den Verein getroffen. „Das ist ein bisschen ärgerlich.“

Dennoch ist er überzeugt: „Das Geld ist gut investiert.“ Die Galgenhalde sei eine schöne Lage in Ravensburg, der von der Stadt langfristig geplante Rahlenpark befände sich gleich nebenan. Außerdem werden Wohnungen dringend gebraucht:

Die Nachfrage ist furchtbar groß, so Reger.

Die Anzahl der Bewerbungen übersteige das Angebot bei Weitem.

Bündniswohnungen sind günstiger

70 Wohnungen sind noch nicht vergeben, sie werden in drei Schritten mit Einzugstermin im Januar, März und Herbst 2024 ausgeschrieben. Der Mietpreis liegt bei circa 12,50 Euro pro Quadratmeter. 21 Wohnungen sind etwas günstiger, weil der Bau– und Sparverein am Ravensburger Bündnis für bezahlbaren Wohnraum teilnimmt.

Unter den Gebäuden befindet sich eine Tiefgarage mit 125 Stellplätzen, die vielleicht größte Wohnungs–Tiefgarage in der Weststadt, meint Reger. Weil alle Autos direkt von der Meersburger Straße aus in die Tiefgarage einfahren, werde es viel weniger Verkehr in der Galgenhalde geben. Das Quartier werde ein anderes Gesicht bekommen. Statt parkender Autos soll es einen Spielplatz und Sitzbänke zwischen den Gebäuden geben.

Architekt lobt das Projekt in der Galgenhalde

Der Ansatz des Bau– und Sparvereins gefällt dem Vertreter der Architektenkammergruppe Ravensburg, Frieder Wurm, gut. „Wir brauchen eine höhere Verdichtung“, sagt er mit Blick auf den Wohnungsmangel und den ökologischen Anspruch, nicht immer mehr Fläche zu versiegeln. Dass auch mit vielen Menschen auf relativ kleinem Raum ein attraktives Wohngefühl entstehen kann, zeige sich an beispielhaften Projekten etwa in Wien und Berlin. „Dort gibt es sehr begehrte Viertel mit hoher Baudichte“, sagt Wurm.

Grünfläche zwischen den Häusern ist wichtig

Allerdings müsse der Freiraum zwischen den Wohnhäusern dann besonders attraktiv gestaltet werden — das könne am ehesten ein Architektenwettbewerb sicherstellen, wie ihn die Ravensburger Genossenschaft im Vorfeld auch veranstaltet hat.

Damit genug Platz ist, bleibe Bauträgern oft nichts anderes übrig, als die benötigten Auto–Stellplätze unterirdisch zu schaffen. Das erhöhe zwar die Baukosten und damit auch die Mieten. Aber gerade in den heißen August–Tagen spüre jeder selbst, was es für einen Unterschied macht, ob man auf einem Parkplatz oder in einer Grünanlage stehe.

Rahlentreff zieht in Neubau um

Auch der Rahlentreff als Treffpunkt in dem Viertel, in dem laut Reger Menschen von mehr als 40 Nationalitäten leben, zieht in einen Neubau ein und kann künftig auch den Aufenthaltsbereich im Freien nutzen. Reger sagt dazu: „Das bietet ganz neue Möglichkeiten.“