Gemischte Reaktionen nach 13b–Urteil in Ravensburg

Das höchstrichterliche Urteil zum umstrittenen Bauparagrafen 13b löst gemischte Reaktionen aus. Während Umweltschützer froh sind, dass künftig wieder ökologische Belange bei der Ausweisung von Neubaugebieten beachtet werden müssen, herrscht bei der Ravensburger CDU Katerstimmung. Die Christdemokraten bedauern, „dass es hier nun vermutlich zu erheblichen Verzögerungen bei der Schaffung des dringend benötigten Wohnraums kommen wird“, äußert sich die Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Antje Rommelspacher, in einer Pressemitteilung.

Wie berichtet, hatte das Bundesverwaltungsgericht erklärt, der deutsche Baurechtsparagraf sei unvereinbar mit EU–Recht. In der Folge gehen die kommunalen Spitzenverbände und viele Experten davon aus, dass sämtliche 13b–Neubaugebiete in Deutschland, die noch nicht bebaut wurden und wo noch keine Baugenehmigungen erteilt wurden, erst einmal hinfällig sind und in regulären Verfahren komplett neu aufgerollt werden müssen.

Dafür ist aber eine eingehende Umweltprüfung samt ökologischem Ausgleich notwendig. Und weil es nur eine begrenzte Anzahl an Planungsbüros in Deutschland gibt, die diese aufwendigen Umweltberichte erstellen können, dürfte sich die Verfahrensdauer mancherorts über Jahre hinziehen, denn tausende Städte und Gemeinden in Deutschland haben dasselbe Problem und müssen nun nachbessern.

Erstmal die Urteilsbegründung abwarten

Baubürgermeister Dirk Bastin hatte auf Bitte von Schwäbische.de vergangene Woche schon einmal skizziert, welche Baugebiete in Ravensburg in welchem Ausmaß betroffen sind. Demzufolge ist Schmalegg III genehmigungstechnisch schon so weit gediehen, dass es in großen Teilen bebaut werden kann. Beim „Andermannsberg“ und dem „Hüttenberger Weg“ ist Bastin sicher, dass die anhängigen Normenkontrollverfahren nach Wegfall der Rechtsgrundlage von 13b jetzt zugunsten der klagenden Bürger entschieden werden.

Empfohlene Artikel Ungewisse Zukunft Ravensburger Neubaugebiete müssen nach Gerichtsurteil gestoppt werden q Ravensburg

Selbst stoppen könne die Stadt das Gerichtsverfahren aber nicht, sondern müsse mit einer eventuellen neuen Planung bis zum Abschluss warten. Bevor die schriftliche Begründung des Urteils vorliege, mache eine abschließende Bewertung ohnehin noch keinen Sinn. Zudem warte man noch auf die Einschätzung des Bundesbauministeriums, wie sich die Kommunen nun verhalten sollten. Auf jeden Fall ist Bastin betrübt über das Urteil, „denn die Wohnungsnot in Ravensburg ist ja enorm“.

In Taldorf–Süd sei die Situation besonders bitter, denn dort gebe es keinen Widerstand aus der Bevölkerung. Taldorf–Süd sei schon voll erschlossen, die Straßen gebaut, die Grundstücke zugeteilt, aber die Baugenehmigungen bis auf eine einzige noch nicht erteilt.

CDU: „Rückschlag für die Ravensburger Wohnungsbaupolitik“

CDU–Fraktionschefin Rommelspacher, die von Beruf Rechtsanwältin ist, empfiehlt der Stadtverwaltung nun, was Bastin auch schon sagte: erst einmal die ausführliche schriftliche Begründung des Urteils abzuwarten, die immer erst ein paar Wochen nach dem Urteilsspruch veröffentlicht wird. Erst danach könnten die Auswirkungen auf andere Gebiete abschließend beurteilt werden. „Dennoch besteht die Gefahr eines Rückschlags für die Ravensburger Wohnungsbaupolitik“, fürchtet auch Rommelspacher.

Zudem legt die CDU–Fraktion Wert auf die Feststellung, dass alle vier Gebiete in Ravensburg mit breiter politischer Mehrheit im Gemeinderat Ravensburg beschlossen worden seien. Die Umweltbelange seien „weit über das vorgeschriebene Maß“ von 13b hinaus berücksichtigt worden. Als Beispiel nennt Rommelspacher eine geplante Freihaltefläche entlang des Eckerschen Tobels am Andermannsberg.

Die CDU–Fraktion fürchtet, dass es jetzt zu erheblichen Verzögerungen bei der Schaffung des dringend benötigten Wohnraums kommen wird:

Die Verknappung des Angebots birgt die Gefahr, dass die Mietpreise weiter steigen werden. Dies muss in jedem Fall verhindert werden, deswegen ist die CDU–Fraktion froh, dass in Ravensburg vermehrt Wohnungsbaumaßnahmen in größerem Umfang in der Innenentwicklung stattfinden und diese weiterlaufen. Antje Rommelspacher

BUND begrüßt das Urteil

Manfred Walser, Vorstandsmitglied des Ravensburger BUND, begrüßt das Urteil hingegen sehr. „In all unseren Stellungnahmen zu den Neubaugebieten haben wir die schnelle Ausweisung kritisiert“, sagte Walser gegenüber Schwäbische.de. Wobei die Ravensburger 13b–Pläne dank einer Umweltanalyse auf freiwilliger Basis nicht so schlimm seien wie das vom BUND beklagte Gebiet in der Gemeinde Gaiberg (Rhein–Neckar–Kreis), wo eine besonders schützenswerte Streuobstwiese ohne Ausgleich bebaut werden sollte, „aus reiner Gier der Gemeinde“, wie Walser sagt.

Leider hätten die Kommunen im Kreis Ravensburg seit 2017 aber insgesamt „exzessiv Gebrauch“ von 13b gemacht, seien nach einer Erhebung im Jahr 2020 sogar Spitzenreiter in Baden–Württemberg gewesen, weshalb es gut sei, jetzt wieder ordentliche Verfahren beginnen zu müssen. Die Stadt Ravensburg sei in der Nachbarschaft noch nicht einmal ein „schwarzes Schaf“, weil sie wenigstens nicht nur auf Einfamilienhäuser gesetzt und eben freiwillig eine rudimentäre Umweltprüfung in die Planung aufgenommen habe.

Klage gegen Regionalplan angekündigt

Kritik übt Walser bei der Entwicklung neuer Wohngebiete auch am noch nicht rechtskräftigen Regionalplan für die Landkreise Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen. In Sachen Flächennutzungsplanung, die als Basis für neue Baugebiete in den Gemeinden der drei Landkreise gilt, entspreche dieser Plan „nicht den gesetzlichen Vorgaben“, kündigt Walser eine Klage an. Denn: „Anforderungen an den Klimaschutz wurden darin gar nicht berücksichtigt.“