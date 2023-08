Gemeinsam wirksam werden

Nach dem vielversprechenden Auftakt mit zwei ersten Pilot–Projektschmieden in Ravensburg und Wangen sind für diesen Herbst gleich drei weitere Schmiede–Abende im Landkreis geplant. Das erprobte Bürgerbeteiligungsformat lädt wieder dazu ein, mitzudenken, in den Dialog zu gehen, gemeinsam an Ideen und konkreten Projekten weiterzuarbeiten und Gleichgesinnte zu treffen.

Die Projektschmiede versteht sich als Denkraum für gemeinwohlorientierte Projektideen aus der Region und öffnet Räume für Bürgerinnen und Bürger sowie für Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft, Politik und zivilgesellschaftliche Akteure.

Jeder kann sich als Projektgeber oder Mitdenker anmelden und mitmachen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig — Neugier, Kreativität und Spaß am Mitdenken reichen. Die Projektschmiede findet an folgenden Terminen im Landkreis Ravensburg statt: Dienstag, 26. September, Projektschmiede, Fokus: „Nachhaltigkeit“ in Leutkirch, getragen von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der elobau Stiftung; Freitag, 27. Oktober, Projektschmiede, Fokus: „Jugend und Ehrenamt“ im Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg, getragen vom Kreisjugendring Ravensburg; Mittwoch, 22. November, Themenoffene Projektschmiede in Ravensburg, getragen von der Stadt Ravensburg.

Ansprechpartner sind Anja Beicht, Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, Mail [email protected], Telefon 0751/35912943; Peter Aulmann, elobau Stiftung, Mail [email protected], Telefon 0175/223/9465. Anmeldung unter