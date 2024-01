Unbekannte stehlen Geldbeutel am Bahnhof

Raub

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

In einem Gerangel haben zwei bislang Unbekannte am Donnerstagnachmittag den Geldbeutel eines 46-Jährigen am Bahnhof gestohlen.