Zum Thema „Sanieren und Renovieren“ haben acht Experten mit ihren Vorträgen wertvolle Hintergrundinformationen, exklusive Einblicke in aktuelle Fördermöglichkeiten und wertvolle Tipps zur Energieeffizienz und Finanzierung gegeben. Ins Medienhaus in der Ravensburger Karlstraße kamen 250 Gäste, viele von ihnen - vor allem ältere - wollten aus erster Hand erfahren, wie sie beim Sanieren und Renovieren ihrer Häuser oder Wohnungen bares Geld sparen können.

Förderung von Sonnenschutz bei Bestandsimmobilien

Die Vortragsreihe eröffnete Markus Schwab von Warema. Er sprach über die Förderung von Sonnenschutz bei Bestandsimmobilien. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erhält man bis zu 15 Prozent Förderung für den Einbau dynamischer Sonnenschutzfassaden, Außenjalousien, Rollläden oder Wintergärten.

Wie man ein Fertighaus sanieren und erweitern kann, erläuterte Vertriebsleiter Florian Schmid von Schwörer Haus. Wichtig hierbei ist die gezielte Modernisierung. Man benötige ein kompetentes Team, da viele Gewerke zusammenarbeiten. Darüber hinaus sind die alten Konstruktionspläne wichtig, damit man weiß, wo Leitungen liegen oder welche Bauteile beim Bau verwendet wurden.

Über die Fassade geht die meiste Wärme verloren

Die „schnellste Energieberatung der Welt“ kam von Dirk Herrman von Sto SE. Zwei Drittel aller Häuser in Deutschland seien nicht richtig gedämmt. Der größte Heizverlust geht über die Fassade. Hier sind es fast 40 Prozent. Schon ein zwei Zentimeter dicker Dämmstoff hat die gleiche Dämmwirkung wie eine 105 Zentimeter starke Betonwand. Ein kleines Einfamilienhaus mit 110 Quadratmetern benötigt im Jahr zirka 1.700 Liter Öl. Bei Dämmung der Hülle sind es noch 550 Liter.

Dazu kommt eine CO2-Einsparung von dreieinhalb Tonnen. Martin und Christian Bloching vom Malerbetrieb Locher in Tettnang zeigten mit Praxisbeispielen und effektiven Tipps, wie man durch ein Wärmedämmungsverbundsystem eine energetische Sanierung erzielen kann.

Beim Verkauf nicht zu früh nachgeben. Frank Baur

Welche Heizung hat Sinn für Ihr Zuhause? Damit man in der Gegenwart und auch für die Zukunft in diesem Thema gut aufgestellt ist, zeigte Experte Tino Göppel von Karl Traub Checklisten auf, die man unbedingt vor einem neuen Einbau abarbeiten sollte. Keine Panik beim Blick auf die Immobilienpreise in der Region. Diesen Rat gab Frank Baur von Baur Immobilien. Keineswegs seien die Preise um 50 Prozent gefallen.

Er verzeichnet bei Wohnobjekten einen geringen Rückgang, nach einer absoluten Hochpreisphase und niedrigen Zinsen. Immer noch sei ein „wahnsinniger Druck auf dem Markt“. Gerade kleine Häuser und Reihenhäuser verkauften sich gut. Allerdings gestalteten sich die Verhandlungen schwieriger. Seine Empfehlung: „Beim Verkauf nicht zu früh nachgeben.

Spezieller Modernisierungskredit

Gibt die Bank noch Kredite an ältere Menschen? Eindeutig „Ja“, sagt Marc Wiedenmann von der KSK Ravensburg. Die Bank bietet als Renovierung- und Sanierungsunterstützung einen speziellen Modernisierungskredit, auch gibt es einen Klimakredit mit zusätzlichen Vergünstigungen. Darüber hinaus gibt es von der KfW Förderkredite für altersgerechtes Umbauen.

Als letzter Experte fasste Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg die verschiedenen Fördergelder noch einmal zusammen. Wichtig sei bei allen Maßnahmen ein Sanierungsfahrplan und man müsse die Förderanträge vor Baubeginn stellen