Gegen den Tabellendritten muss der FV Ravensburg besser spielen

In der Fußball-Oberliga ist der FV Ravensburg zuletzt etwas außer Tritt geraten. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten FSV Hollenbach (Sa., 14 Uhr/cteam-Arena) wollen die Ravensburger wieder in die Spur finden. Personell deutet sich aber wenn überhaupt nur eine leichte Entspannung an.

Felix Schäch wird dem FV laut Trainer Michael Schilling sicher zwei Wochen fehlen. Ob Torwart Haris Mesic nach seiner Gehirnerschütterung schon am Samstag wieder auf dem Platz stehen kann, ist sehr fraglich. „Ich hoffe, dass ein oder zwei Spieler zurückkommen“, hatte Schilling nach der 0:4-Niederlage am Tag der deutschen Einheit in Mutschelbach gesagt.

Dort machte seine Mannschaft „krasse individuelle Fehler“. Die gilt es gegen Hollenbach zu vermeiden. „Ich will nicht sagen, dass es nur besser werden kann“, meint Schilling. „Aber wir müssen deutlich konsequenter und reifer auftreten.“ Nach den Trainingseinheiten sei er zuversichtlich, dass „wir besser werden“.