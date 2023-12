Der Schnee hat sich auf dem Kopfsteinpflaster in der Ravensburger Altstadt, aber auch auf vielen ungeräumten Gehwegen der Region in eisige Stellen verwandelt. Wer zu Fuß unterwegs ist, muss aufpassen, dass er nicht ausrutscht. In der Oberschwabenklinik sind schon etliche Patienten mit Verletzungen nach Stürzen auf Eis und Schnee behandelt worden. Die Stadt Ravensburg erklärt, wer wo und wann Schnee räumen muss.

Wer Schnee liegen lässt, dem droht Bußgeld

Bei den Hauseigentümern liegt die Pflicht zum Winterdienst, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. An etlichen Stellen im Stadtgebiet kümmern sich die Anlieger nicht ausreichend, teilt Pressesprecher Timo Hartmann mit. Und er warnt: Wenn Passanten stürzen, könne das teuer werden. Es droht ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die städtische Streupflichtsatzung. Und möglicherweise kämen hohe Schadenersatz- und Schmerzensgeldforderungen auf Anlieger zu, die die Räum- und Streupflicht missachten.

Die Regeln in Ravensburg:

Straßenanlieger sind verpflichtet, Gehwege oder Fahrbahnränder werktags ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr bis jeweils 20 Uhr von Schnee und Eis freizuhalten.

Gehwege sind entlang der jeweiligen Grundstücksgrenze oder, wenn kein Gehweg vorhanden ist, einen Streifen entlang des Fahrbahnrandes auf einer Breite von einem Meter zu räumen und zu streuen.

Auf gemeinsam genutzten Geh-/Radwegen ist ein 1,5 Meter und im Bereich von Fußgängerzonen ein zwei Meter breiter Streifen von Schnee und Eis freizuhalten.

Als Streumaterial darf nur in Ausnahmesituationen Streusalz verwendet werden. Im Normalfall ist abstumpfendes Streumaterial, vorzugsweise Splitt, zu benutzen. Haushaltsübliche Mengen an Splitt können den von der Stadt aufgestellten Splittbehältern entnommen werden.

Bushaltestellen nicht immer gut geräumt

Wer seine Einfahrt freischippt, sollte die Schneeberge nur auf privaten Flächen aufhäufen. Auf der Straße oder Gehwegen sei in der Regel zu wenig Platz und der angehäufte Schnee behindere den Verkehr, gefährde Radfahrer oder Fußgänger, teilt die Stadtverwaltung mit.

Pressesprecher Hartmann bittet Autofahrer und Radfahrer, ihre Fahrzeuge wintergerecht aufzurüsten, mehr Zeit für die Strecke einzuplanen und solche Wege zu wählen, die sicher zu befahren sind. Besser noch solle man am besten mit dem Bus oder der Bahn fahren.

Doch auch als Buspassagier muss man an mancher Stelle über festgefrorene Schneewälle steigen, um aus dem Bus zu kommen - zum Beispiel am Polizeipräsidium. Wer für die Räumung der Haltestellen zuständig ist, kann die Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht mitteilen, weil bei den Bauhofmitarbeitern, die dazu etwas sagen könnten, zu viel los sei.

Bis Nebenstraßen dran sind, kann es Tage dauern

Der Ravensburger Betriebshof ist derzeit an vielen Stellen gefordert. Vorrangig werden Verkehrsachsen geräumt, auf denen Busse unterwegs sind. Nebenstrecken und Wohngebietsstraßen können laut Hartmann erst geräumt werden, wenn die Hauptstrecken dauerhaft sicher sind. „Das kann durchaus mehrere Tage dauern“, erklärt er.

Eine weitere Gefahr kommt von oben dazu: Die Stadt warnt vor Schneebruch. Bäume, die mit Schnee und Eis beladen sind, bergen derzeit ein hohes Risiko, heißt es. „Welche Bäume und Äste dabei betroffen sind, lässt sich kaum vorhersehen. Weil der Aufenthalt im Wald und im Bereich von Bäumen lebensgefährlich sein kann, wurden zum Schutz bereits einige Wege im Stadtgebiet gesperrt. „In den kommenden Tagen kann es zu weiteren Sperrungen insbesondere auch auf dem Hauptfriedhof kommen“, kündigt Hartmann an.

Dachlawinen werden zunehmend zur Gefahr

Am Dienstag lösten sich in Ravensburg an etlichen Häusern Dachlawinen und stürzten zu Boden. Auch das kann zur Gefahr für Fußgänger werden.

In der Oberschwabenklinik wurden seit dem Wintereinbruch bis Dienstag etliche Patienten nach Stürzen auf Eis und Schnee behandelt. Am Montag sind in der Ravensburger Notaufnahme 50 Patienten aus diesem Grund versorgt worden, am Dienstag waren es 22.

Die Stadt hat ein Informationsblatt zum Winterdienst herausgegeben. Es kann auf der städtischen Homepage www.ravensburg.de (Stichwort Winterdienst bei der Suche eingeben) heruntergeladen werden.