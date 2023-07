Gebürtige Ravensburgerin vertritt Deutschland bei „Miss Universe“

Die gebürtige Ravensburgerin Helena Bleicher hat den Wettbewerb „Miss Universe Germany“, die deutsche Vorauswahl für den weltweiten Schönheitswettbewerb, gewonnen.

Damit darf sie für Deutschland beim Schaulaufen um den Titel „Miss Universe“ in El Salvador antreten, wie die Ausrichterin des Wettbewerbs Natalie Ackermann am Samstag im sozialen Netzwerk Instagram mitteilte.

An Weihnachten 1998 in Ravensburg geboren

„Ich hatte die Einstellung, dass ich nicht gewinnen werde. Deshalb war ich überhaupt nicht nervös, das hat mir geholfen“, erzählt eine überraschte Helena Bleicher am Sonntag beim Gespräch mit Schwäbische.de. „Ich war einfach nur glücklich, dabei zu sein.“ Als sie in Neuss (Nordrhein–Westfalen) als Siegerin genannt wurde, brach sie in Tränen aus, wie auf einem Instagram–Video zu sehen ist.

Man knüpft dort so tolle Freundschaften. Das ist null Zickenkrieg. Helena Bleicher

Die 24–Jährige studiert Kunst und Englisch auf Gymnasiallehramt und kommt bald zum Rutenfest nach Ravensburg, wo ihre Großmutter und weitere Verwandte leben.

Sie ist während eines Heimatbesuchs ihrer Mutter zu Weihnachten 1998 in Ravensburg zur Welt gekommen. Aufgewachsen ist sie in Köln, hat aber ihre Ferien regelmäßig in Ravensburg verbracht, wie sie sagt.

Anderer Wettbewerb hat sich reformiert

Bei dem Wettbewerb „Miss Universe Germany“ musste sie sich in Bademoden und Abendkleid zeigen. Nach der Kritik, Frauen würden bei solchem Schaulaufen auf ihr Äußeres reduziert, hat ein anderer Wettbewerbsanbieter, der regelmäßig die Miss Germany kürt, das Schaulaufen im Bikini aus dem Programm genommen, stattdessen geht es dort jetzt um die inhaltlichen „Missionen“ der Kandidatinnen.

Doch Bleicher verteidigt das Konzept von Schönheitswettbewerben, in die sie durch das Modeln reingerutscht sei. „Man knüpft dort so tolle Freundschaften. Das ist null Zickenkrieg.“

Der Fokus beim Wettbewerb „Miss Universe“ und der deutschen Vorauswahl liege auf einem sozialen Projekt, das jede Teilnehmerin verfolgen müsse, und einer Rede.

Helena Bleicher bei einem früheren Wettbewerb im Jahr 2022.

Sie habe einen Vortrag zum Thema „Der Wille zum Guten“ auf Englisch gehalten und sich dabei als angehende Lehrerin auf das Thema Bildung als Schlüssel für ein soziales und umweltfreundliches Miteinander gestützt.

Geld bekommt sie nach eigenen Angaben nicht

Ihr privates Engagement habe sich bisher auf Tierschutz bezogen, künftig wolle sie aber ein soziales Projekt mit Frauen oder Kindern verfolgen — davon verspreche sie sich eher, die internationale Jury zu überzeugen.

Für den Titel „Miss Universe Germany“ bekomme sie kein Geld, sie müsse aber auch nichts bezahlen, wenn sie zum Miss Universe Wettbewerb nach El Salvador reist, sagte Bleicher am Sonntag.

Sollte sie gewinnen, hätte das Seltenheitswert. Bei dem weltweiten Schönheitswettbewerb hat laut Wikipedia bisher erst einmal eine Deutsche zur Siegerin gekürt: Marlene Schmidt aus der Bundesrepublik Deutschland gewann den Titel „Miss Universe“ 1961.