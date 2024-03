Kreischend laute Musik, die Bühne im Theater Ravensburg zwischen zwei Besuchertribünen, ein Schlagzeug am Rand, aus dem Bühnenausgang stürmen drei Schauspieler in Jogginghosen und T-Shirt, Klamotten mit klebrigem Glanz. Unablässig in Bewegung sind sie, fahren große sargähnliche Rollcontainer hin und her, einen uralten Kinderwagen, darin Babypuppe, Spielzeug. Die Bühne wird mit Styroporchips und Ventilator beschneit, die knirschen und quietschen und sind doch kein Schnee.

Büchner gekreuzt mit moderner Alltagssprache

Die drei Personen rennen herum, mal hier, mal da, sie drehen präzise Runden um die Bühne, schneller, immer schneller, in rastloser Bewegung bis zur Erschöpfung sich auspowernd, die Musik hämmert den Rhythmus vor. Nach zehn Minuten - das Stück dauert ohne Pause nur etwas mehr als eine Stunde - fallen ein paar Wörter, gebrüllt, mehr Laute als Sprache. „Von Büchner?“, fragt man sich. Sie sind gekreuzt mit moderner Alltagssprache, „Scheissefickdich“.

Das Dramenfragment „Woyzeck“ des 23-jährigen Georg Büchner, 1836 begonnen, verloren, nur in drei handgeschriebenen Fassungen überliefert, war und ist Schullektüre. Mindestens drei Schulklassen sind zur Premiere am Theater Ravensburg gekommen. Zwischendrin sitzen ein paar ältere Jahrgänge, die sich vermutlich alle mühsam an den Text zu erinnern versuchen. So fern das alles: der Simpelsprech der untersten Klasse in der Ständehierarchie des 19. Jahrhunderts. Es wird kaum eine Sprache daraus, so verquer wie sich das alles anhört. Da kann man schon Parallelen ziehen zur Sprachlosigkeit und Emojidichte der Jetztzeit.

Grundmotiv ist eine quälende Rastlosigkeit

Regie führt Till Rickelt und macht aus den über 20 Figuren des Textes, je nachdem wie man zählt, können es noch viel mehr sein, ein Dreifigurenstück: mit dem Soldaten Woyzeck (Wini Gropper), dem Hauptmann (Alex Niess), dem er dient, und seinem Mädchen Marie (Doris Hofmann), mit der er einen Sohn hat. Niess und Hofmann übernehmen in rasend schnellem Wechsel auch alle übrigen Rollen. Grundmotiv ist bei Büchner wie in dieser Inszenierung die quälende Rastlosigkeit des einfachen, vielleicht verwirrten, von seiner Umgebung ausgebeuteten, missbrauchten Soldaten, der sich von allen verachtet fühlt und seine Marie aus Eifersucht ersticht.

Die wenigen Momente, in denen dieser geschundene Mensch - Wini Gropper spielt ihn vom Glatzkopf bis zum federnd-muskulösen Körper mit einer atemberaubenden Präsenz - leise stockend von sich selbst spricht, gehören mit zum Eindrücklichsten im Stück wie auf der Bühne. Doris Hofmanns Marie zeigt die Verlorenheit des liederlichen Mädchens, das auch nur einen Bissen vom Glück abbekommen möchte, mit kratzbürstiger, trotziger Empathie. Alex Niess gibt den männlichen Figuren - vom ebenfalls wahngeplagten Hauptmann bis zum kaltherzigen Quacksalberdoktor - starke Konturen.

Botschaft braucht heute wohl grelle Effekte

Sie alle können nicht gewinnen: die ausgedünnten Äußerungen ein Selbstgespräch, mehr Behauptung als Erklärung, Schlaglicht statt Beleuchtung, erdrückt von der kreischend lauten Gegenwart, die jeden Sinn betäubt (Musik und Komposition von Wini Gropper und Bruno Tenschert) und das rasende Gemüt in Gewalt implodieren lässt. Hier und heute braucht diese Botschaft wohl diese grellen Surroundeffekte, bei Büchner genügte noch allein die befremdliche Sprache. Also nochmal lesen!

Weitere Vorstellungen von „Woyzeck“ im Theater Ravensburg am 21., 22. und 23. März, jeweils um 20 Uhr. Vormittagsvorstellungen für Schulklassen auf Anfrage. www.theater-ravensburg.de