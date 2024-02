Gartenhütte in der Schützenstraße beschädigt

Eine Gartenhütte auf einem Privatgrundstück in der Schützenstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Die Türe der Hütte wurde aus der Verankerung gerissen, zudem ist ein Stück der Holzverkleidung abgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.