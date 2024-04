„Galerie auf Zeit 4“ in der Rosenstraße endet mit Finissage am 5. April

Anfang Februar hatte die „Galerie auf Zeit“ des Ravensburg-Weingartener Kunstvereins ihren Betrieb aufgenommen - nun gehen die zwei Monate Galeriebetrieb zu Ende. Der Ort, ein vorher leerstehendes Geschäft in der Rosenstraße 2, wird einer anderen Nutzung zugeführt. Die Finissage der aktuellen Ausstellung „Erde-Teil 2“ (Foto: Kunstverein) sowie der Galerie selbst ist am Freitag, 5. April, ab 19 Uhr. Geöffnet war die Galerie an drei Tagen die Woche. Nun ist die letzte Woche angebrochen. Zusätzlich zur Finissage ist die Galerie am Mittwoch, 3. April, sowie am Freitag, 5. April, jeweils von 11 bis 17 Uhr für Interessierte offen, der Eintritt ist frei.