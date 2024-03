Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga steht dem FV Ravensburg das nächste direkte Duell bevor. Am Samstag (16 Uhr/cteam-Arena) treffen die Oberschwaben auf den SSV Reutlingen. Die Partie darf nur im Stadion angepfiffen werden - weil es ein Sicherheitsspiel ist. Die Ravensburger haben alles dafür getan, den Rasen spielbereit zu bekommen. Ihren Teil zu einem Erfolg sollen die Zuschauer beitragen.

Jetzt müssen wir direkt nachlegen. FV-Trainer Michael Schilling

Carlo Horn aus dem Vorstand des FV hofft nicht nur, dass am Samstag viele Zuschauer in die cteam-Arena kommen. Er hofft auch, dass sie für viel Stimmung auf der Tribüne sorgen. Damit es so kommt, haben sich die Ravensburger etwas überlegt. „Jeder Zuschauer, der ein lautes Musikinstrument mitbringt und gewillt ist, auch darauf zu spielen, erhält freien Eintritt“, teilt Horn mit. Ob Tuba, Trompete oder Posaune ist dem FV-Vorstand egal. Notfalls könne man auch ein Klavier mitbringen, meint Horn - halb im Scherz, halb ernst.

Reutlingen könnte überholt werden

Mit Unterstützung der Zuschauer soll es nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Holzhausen den nächsten Erfolg zu Hause geben. „Wir haben drei Punkte geholt, mehr nicht“, meinte Trainer Michael Schilling am vergangenen Samstag. „Jetzt müssen wir direkt nachlegen.“ Mit einem Sieg würde der FV den direkt vor ihm liegenden Tabellen-13. Reutlingen überholen. „Die Jungs haben stark gekämpft, die Stimmung auf dem Feld und von der Bank war sehr gut“, sagte Schilling. Nur so gehe es - auch am Samstag gegen Reutlingen.