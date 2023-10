FV Ravensburg verliert auswärts nach vielen Fehlern

Die Fußballer des FV Ravensburg haben am Tag der deutschen Einheit ihre lange Fahrt im Bus nicht mit einem Erfolg abschließen können. Beim ATSV Mutschelbach verloren die Oberschwaben in der Fußball-Oberliga mit 0:4 (0:2). Es war die dritte Niederlage in Folge. „Wir haben krasse individuelle Fehler gemacht“, sagte FV-Trainer Michael Schilling. Die Ravensburger stehen unten drin.

Drei wichtige Spieler fehlten

Die bittere 0:1-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den 1. Göppinger SV wirkte sich auch drei Tage später für den FV noch aus. Nach dem Zusammenprall in der Schlussphase mit Emmanuel McDonald fiel Haris Mesic mit einer Gehirnerschütterung aus ‐ für den erfahrenen Schlussmann rückte Christian Steinlechner ins Tor der Ravensburger. Der junge Österreicher erlebte einen bitteren Nachmittag zwischen den Pfosten. Beim zweiten Gegentor verlor er den Ball gegen Felix Kendel. Auch Felix Schäch, der sich gegen Göppingen am rechten Oberschenkel verletzt hatte, fehlte in Mutschelbach. Zudem musste Innenverteidiger Manuel Geiselhart krankheitsbedingt zu Hause bleiben.

Zwei extrem unglückliche Gegentore in der ersten Halbzeit

Dennoch war das Ziel der Oberschwaben so klar wie wichtig: Drei Punkte sollten es in Mutschelbach sein. Der Start war auch ganz gut. Die Ravensburger hatten mehr vom Spiel und gute Torchancen ‐ etwa durch Tim Lauenroth oder durch einen Kunstschuss von Timo Senn. Dann wurde es aber kurios: Thomas Zimmermann wollte den Ball klären, schoss aber Marius Mahle an und der Ball flog über Steinlechner ins Tor. „Maximal unglücklich“, nannte Schilling das 0:1. Das 0:2 war aus Sicht der Ravensburger noch schlimmer.

In der zweiten Halbzeit fehlte dem FV die Durchschlagskraft. Kendel schnürte seinen Doppelpack, beim 0:4 sah Steinlechner erneut nicht gut aus. „Mit Ball war es eigentlich okay, aber mit solchen Fehlern kannst du nicht gewinnen“, sagte Schilling.

Oberliga, 11. Spieltag: ATSV Mutschelbach ‐ FV Ravensburg 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Marius Mahle (21.), 2:0, 3:0 Felix Kendel (32., 76.), 4:0 Christoph Batke (84.) ‐ Schiedsrichter: Roman Reck ‐ Zuschauer: 300 ‐ FV: Steinlechner ‐ Zimmermann (46. Egle), Galinec, Fippl, Bleise ‐ Jeggle (46. Blaser) ‐ Lauenroth (72. Boneberger), Colic, Schmidtke, Senn (84. Stehle) ‐ Schachtschneider (79. Kirsamer).