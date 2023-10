FV Ravensburg trifft zweimal hintereinander auf Aufsteiger

Zwar ist beim FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga zuletzt ein Aufwärtstrend erkennbar gewesen. Das hat sich allerdings weder in der Tabelle noch in Siegen niedergeschlagen. Seit sieben Partien warten die Ravensburger, die in der Tabelle auf Rang 15 gefallen sind, auf einen Erfolg. Den soll, vielleicht sogar muss es am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger VfR Mannheim geben.

An die Leistung vom Spiel gegen Pforzheim anknüpfen

Es sind so etwas wie frühe Wochen der Wahrheit für die Ravensburger: Bleiben sie im Tabellenkeller der Oberliga stecken oder können sie sich etwas Luft verschaffen? Diese Frage werden die kommenden beiden Partien beantworten. Denn eine Woche nach der Partie in Mannheim empfängt der FV in der cteam-Arena den zweiten Aufsteiger FC Denzlingen. Sowohl Mannheim als auch Denzlingen haben momentan einen Punkt mehr als die Ravensburger. „Wenn wir die Leistung, die wir gegen Pforzheim in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, über 70, 80 Minuten zeigen, dann werden die Ergebnisse kommen“, ist sich Ivo Colic sicher.

Auch für Ravensburgs Trainer Michael Schilling hat die zweite Halbzeit beim 1:1 gegen Pforzheim gezeigt, „wie viel Qualität wir haben“. Andererseits sei bei seinen Spielern aber auch der Abstiegskampf in den Köpfen, meint der Schweizer. „Wir Trainer müssen ihnen Vertrauen schenken, ihnen Mut machen“, sagt Schilling. „Aber es wäre blauäugig, Dinge nicht realistisch anzusprechen.“