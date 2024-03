FV Ravensburg trifft auf einen starken Aufsteiger

Im neuen Jahr sind die Fußballer des FV Ravensburg in der Oberliga noch ungeschlagen. In den bisherigen vier Pflichtspielen gab es zwei Unentschieden und zwei Siege. Dadurch haben sich die Oberschwaben in der Tabelle eine etwas bessere Ausgangslage erarbeitet. Nachlassen dürfen die Ravensburger allerdings nicht. Auch gegen den Aufsteiger TSV Essingen sollte der FV am Samstag (16 Uhr/cteam-Arena) Punkte holen.

Sie stehen in der Defensive kompakt und haben Wucht nach vorne. FV-Trainer Michael Schilling über den Gegner

Die Essinger sind in ihrer momentanen Verfassung sicher ein anderes Kaliber als der Tabellenletzte Offenburger FV, bei dem die Ravensburger am vergangenen Spieltag mit 4:2 gewannen. Der TSV Essingen ist Tabellensiebter und hat seit mittlerweile sechs Partien in der Oberliga nicht mehr verloren. „Sie stehen in der Defensive kompakt und haben Wucht nach vorne“, sagt FV-Trainer Michael Schilling.

Besonders beeindruckend ist die Statistik des Aufsteigers in diesem Jahr: Sowohl gegen den FC Nöttingen (1:0) als auch bei Normannia Gmünd (1:0) und gegen den FC Holzhausen (2:0) gewannen die Essinger - und kassierten dabei kein einziges Gegentor.

Die Dreierkette bleibt vorerst

Die Ravensburger müssen sich derzeit aber nicht verstecken, sie sind mit guter Form aus der Winterpause gekommen und haben den Klassenerhalt weiter selbst in der Hand. „Natürlich fällt vieles leichter, wenn man Erfolg hat“, meint Schilling. „Aber wir haben immer noch nichts erreicht und müssen weiter punkten.“ Nach den zuletzt gezeigten Leistungen ist der Schweizer aber optimistisch, was den Klassenerhalt angeht.

Zudem wird der Trainer vorerst bei der Dreierkette bleiben. „Wir bleiben unserer Linie treu, die Dreierkette hat uns Sicherheit gegeben“, sagt Schilling. „Dazu müssen wir weiter an unsere Stärke glauben.“ Und so gegen Essingen den nächsten Schritt zum angestrebten Ziel machen.