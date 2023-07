FV Ravensburg testet gegen Eintracht Frankfurt U21

Schon im vergangenen Jahr haben die Fußballer des FV Ravensburg in der Vorbereitung gegen die U21 von Eintracht Frankfurt gespielt. Und auch in diesem Sommer gibt es das Testspiel gegen den Nachwuchs des Fußball–Bundesligisten. Am Mittwoch (18.30 Uhr) treffen die Ravensburger in Amtzell auf Frankfurt. Es ist das letzte Vorbereitungsspiel für den FV vor dem Pflichtspielauftakt im Verbandspokal beim Landesligisten FV Olympia Laupheim (Sa., 15.30 Uhr).

Für FV–Trainer Michael Schilling ist es das letzte Mal, dass er in einem Testspiel taktische oder personelle Dinge ausprobieren kann. So wie in Haisterkirch, als der Schweizer in der ersten Halbzeit gegen den Landesligisten FC Wangen auf Gabriel Galinec in der Innenverteidigung setzte. „Das hat er früher schon gespielt“, sagt Schilling. „Er ist sehr spielstark und durchaus eine Option auf dieser Position.“ Galinec spielte in der ersten Halbzeit neben Jannik Fippl, in der zweiten Halbzeit standen Manuel Geiselhart und Dominik Ceko in der Innenverteidigung.

Michael Schilling plant große Rotation

Anders als gegen Wangen — und wahrscheinlich auch anders als am Samstag in Laupheim — werden gegen die U21 der Frankfurter einige der jungen Ravensburger Einsatzzeiten bekommen. „Wir müssen natürlich mit den Kräften haushalten“, meint Schilling. So wird Kapitän Moritz Jeggle gegen Frankfurt sicher nicht noch einmal 90 Minuten auf dem Feld stehen wie gegen den FCW. „Wir werden noch einmal im größeren Maß rotieren“, hatte Schilling schon in der vergangenen Woche über das letzte Testspiel gesagt.

Noch einmal können Schilling, Co–Trainer Rahman Soyudogru und Torwarttrainer Kevin Kraus sehen, wie sich die Spieler auf dem Rasen und auch am Seitenrand geben. „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf“, sagt der FV–Trainer. Phasenweise hätte es seine Mannschaft gegen Wangen gut gemacht. „Fehler dürfen noch passieren“, sagt Schilling. „Wir wissen, dass wir noch besser spielen können.“ Noch ging und geht es ja auch nicht ums Weiterkommen im Pokal oder um Punkte in der Oberliga. Ab Samstag, das wissen alle beim FV Ravensburg, wird es ernst. Die Partie gegen Eintracht Frankfurt ist nicht mehr als ein schöner Schlusspunkt einer anstrengenden Vorbereitung.