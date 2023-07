FV Ravensburg siegt im Verbandspokal souverän

Auf dem Weg zu einem möglichen Drittrundenduell gegen den SSV Ulm 1846 sind die Fußballer des FV Ravensburg nicht ins Stolpern geraten. Der Oberligist legte am Freitagabend bei der SSG Ulm einen souveränen Auftritt hin und gewann mit 5:0. Sollte der SSV Ulm 1846 am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Berg gewinnen, käme es in der dritten Runde des Verbandspokals zum Topspiel zwischen Ravensburg und den Ulmer Profis.

Die Partie beim Landesligisten vor den Toren Ulms war für die FV–Spieler am Freitag auch die Generalprobe vor dem Oberligastart eine Woche später gegen den Aufstiegsfavoriten SG Sonnenhof Großaspach. „Wir waren über weite Strecken dominant, haben schöne Tore geschossen und sind zu null geblieben“, sagte FV–Trainer Michael Schilling. „Wir können zufrieden sein, auch wenn es phasenweise ein bisschen ungeduldig gespielt war.“

Über die linke Ravensburger Seite geht viel

Von Beginn an stellten die Ravensburger die Ulmer mit frühem Pressing vor Probleme. Zudem hatte die SSG größte Schwierigkeiten auf ihrer rechten Abwehrseite.Thomas Zimmermann, Felix Schäch, Burhan Soyudogru und Ivo Colic ließen hier immer wieder Ball und Gegner laufen. Nicht verwunderlich war, dass so auch die frühe Führung entstand: Zimmermann und Schäch setzten gut gegen Martin Aggeler nach und eroberten sich den Ball, nach Schächs Flanke war Paul Strauß völlig frei im Strafraum, legte den Ball noch mal ab zu Soyudogru — schon stand es 1:0 für den Favoriten.

Nach rund einer halben Stunde gab es nach einem Fehler der Ravensburger eine Konterchance für die SSG. Björn Haußer hatte links viel Platz, doch seine Flanke war schwach und landete direkt im Fuß von Manuel Geiselhart. In den letzten zehn Minuten vor der Pause machte Ravensburg dann schon alles klar. Erst traf Kapitän Moritz Jeggle per Kopf nach einem Eckball von Strauß, dann gab es einen strittigen Elfmeter, den Colic sicher verwandelte. Schließlich steckte Soyudogru den Ball auf Samuel Boneberger durch, der Torwart Patrick Apel umkurvte und zum 4:0 einschob.

Steinlechner ist die neue Nummer 1

Die Ulmer verloren ein wenig die Ordnung und die Disziplin — die Partie war schon vor Beginn der zweiten Halbzeit entschieden. Zwei gute Chancen bekam der Außenseiter in der zweiten Halbzeit aber noch. Zweimal wurde der eingewechselte Tobias Häußler in Szene gesetzt, zweimal scheiterte der SSG–Stürmer aber an FV–Torwart Christian Steinlechner. Er wird als Nummer 1 in die Oberligasaison starten. „Er hat viel Potenzial, wir geben ihm unser Vertrauen“, meinte Schilling. „Haris Mesic wird ihn mit all seiner Erfahrung unterstützen.“

Nun können die Ravensburger am Sonntag ganz entspannt verfolgen, wie sich der SSV Ulm 1846 in Berg schlägt. Und dann geht es in der Trainingswoche darum, sich optimal auf den Ligastart gegen Großaspach vorzubereiten. „Die zwei Pflichtspiele im Pokal haben uns noch einmal gutgetan“, sagte Schilling.

Fußball–Verbandspokal, 2. Runde

SSG Ulm — FV Ravensburg 0:5 (0:4). — Tore: 0:1 Burhan Soyudogru (13.), 0:2 Moritz Jeggle (35.), 0:3 Ivo Colic (40., Foulelfmeter), 0:4 Samuel Boneberger (43.), 0:5 Dennis Blaser (71.) — Schiedsrichter: Daniel Traub — Zuschauer: 200 — FV: Steinlechner — Boneberger (59. Lauenroth), Galinec, Geiselhart, Zimmermann — Jeggle — P. Strauß (59. Schachtschneider), Schmidtke (67. Egle), Colic (73. Senn), Schäch — Soyudogru (59. Blaser).