FV Ravensburg setzt sich beim TSV Essingen knapp durch

Der FV Ravensburg kann mit einem guten Gefühl in das Highlightspiel gegen den SSV Ulm 1846 gehen. Vier Tage vor dem Pokalspiel gegen den Drittligisten (Mi., 16.45 Uhr/cteam–Arena) hat der FV in der Fußball–Oberliga beim TSV Essingen mit 2:1 gewonnen. Wichtig für die Oberschwaben war die direkte Antwort nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nun können sich die Ravensburger ganz der Vorbereitung auf das Topspiel in der dritten Runde des Verbandspokals widmen. Am Mittwoch stellt sich der Drittliga–Aufsteiger SSV Ulm 1846 in der cteam–Arena vor. „Wir sind nicht glücklich über die zwei englischen Wochen in Folge, das wird ein heftiges Programm“, sagt FV–Trainer Michael Schilling. „Aber wir werden natürlich auch gegen Ulm alles versuchen, um den großen Favoriten zu ärgern.“

Mesic mit einer starken Parade zu Beginn

Wichtiger als das Pokalspiel war Schilling zunächst aber ein guter Auftritt in Essingen — schließlich gilt der Liga das Hauptaugenmerk der Ravensburger. „Wir sind nicht gut in die Saison gekommen“, meint Schilling. „Jetzt kommen wir aber immer besser in Tritt.“ Bei extrem heißen Bedingungen in Essingen brauchte der FV am Samstagnachmittag aber zunächst eine Topparade von Torwart Haris Mesic. Dann legte Ravensburg vor: Ivo Colic gewann im Mittelfeld den Ball und spielte anschließend direkt in den Lauf von Daniel Schachtschneider. Der erfahrene Stürmer lief alleine auf Torwart Jerome Weisheit zu und traf zum 1:0.

Eine Viertelstunde später kassierten die Ravensburger aber den Ausgleich. Nach einem Eckball traf Blend Etemi zum 1:1. „Bei Standards hatte Essingen viel Wucht“, lobte Schilling den Gegner. Doch seine Mannschaft hatte die richtige Antwort parat. Direkt nach dem Anspiel ging es wieder nach vorne, nach Zuspiel von Paul Strauß erzielte Colic das 2:1. „In der zweiten Halbzeit hatten wir viele gute Chancen und müssen eigentlich das dritte Tor machen“, sagt Schilling. So musste der FV noch ein wenig um die drei Punkte zittern. „Wir haben aber gut verteidigt und nicht viel zugelassen“, lobt der Schweizer seine Spieler. In den letzten 15 Minuten gab der neue Stürmer Philipp Kirsamer noch sein Oberligadebüt für den FV.

Die Ravensburger sind in der Oberliga nun seit vier Spielen ungeschlagen und sind durch den zweiten Sieg in Folge auf Rang zehn geklettert — bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz. Die ausgefallene Partie beim SSV Reutlingen wird am Mittwoch, 20. September (19 Uhr), nachgeholt. „Jetzt schauen wir, dass wir gut regenerieren“, sagt Schilling. „Am Mittwoch gegen Ulm werden alle brennen.“

Fußball–Oberliga, 7. Spieltag

TSV Essingen — FV Ravensburg 1:2 (1:2). — Tore: 0:1 Daniel Schachtschneider (18.), 1:1 Blend Etemi (32.), 1:2 Ivo Colic (33.) — Schiedsrichter: Matthias Wituschek — Zuschauer: 250 — FV: Mesic — Zimmermann, Geiselhart, Fippl, Bleise — Galinec (84. Jeggle) — P. Strauß (67. Egle), Schmidtke, Colic (90. Ceko), Lauenroth (65. Boneberger) — Schachtschneider (77. Kirsamer)