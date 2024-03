FV Ravensburg setzt Serie fort und bezwingt auch Essingen

Der FV Ravensburg hat in der Fußball-Oberliga seinen guten Lauf fortgesetzt. Gegen den TSV Essingen gewannen die Oberschwaben am Samstagnachmittag in der cteam-Arena mit 2:0. Weil der SSV Reutlingen überraschend beim Tabellenletzten Offenburg verlor, kletterte der FV in der Tabelle auf Rang 13.

Wenn wir so spielen, dann bleiben wir drin. Ravensburgs Manuel Geiselhart

Michael Schilling ballte kurz die Faust, schrie seine Freude heraus - und war dann gleich wieder in mahnender Rolle tätig. „Wir haben immer noch nichts erreicht, wir müssen auf dem Boden bleiben und weiterarbeiten“, sagte der Trainer des FV Ravensburg.

Dennoch durften alle Beteiligten des FV am Samstagnachmittag im eigenen Stadion kurz zufrieden sein. „Wenn wir so spielen, dann bleiben wir drin“, meinte Manuel Geiselhart. Ravensburgs Innenverteidiger schränkte aber ebenfalls ein: „In der ersten Halbzeit war es mit Ball schwierig, gegen den Ball aber gut.“

Probleme in den ersten 20 Minuten

In den ersten 20 Minuten hatten die Ravensburger gegen den Aufsteiger Essingen, der bis dato alle drei Pflichtspiele des neuen Jahres zu null gewonnen hatte, große Probleme. „Technisch waren wir extrem schwach“, gab Schilling zu. Essingens Trainer Simon Köpf meinte später: „Wir waren zwar optisch überlegen, haben es aber verpasst, gefährlich zu werden.“

So gab es eine erste Halbzeit mit ganz wenigen Höhepunkten für die rund 450 Zuschauer. In der 29. Minute trug der FV einen Angriff mal geduldig vor, über Thomas Zimmermann und Felix Schäch kam der Ball zu Philipp Kirsamer, der ihn nach einer Drehung zu Jannik Fippl weiterleitete. Der aufgerückte Innenverteidiger schoss aber knapp rechts vorbei. Drei Minuten später flankte Essingens Tim Ruth von der rechten Seite, Fippl fälschte den Ball ab, doch Torwart Ramon Castellucci reagierte schnell.

Wir haben alle entscheidenden Zweikämpfe verloren. Essingens Trainer Simon Köpf

Eigentlich sah es dann nach einem 0:0 zur Pause aus. Doch nach einer starken Drehung von Kirsamer an der Grundlinie und seinem Querpass hielt Gabriel Galinec im Fünfmeterraum den Fuß hin - 1:0 (43.). „Wenn wir gleich nach der Pause treffen, wäre es einen Tick entspannter geworden“, sagte Geiselhart. Nach nicht einmal 30 Sekunden hatte John Schmidtke die Riesenchance, schoss den Ball nach Kirsamers Flanke aus drei Metern aber übers Tor. „Danach sind wir kurz ein bisschen ins Schwimmen geraten“, meinte Geiselhart.

Sensationelle Parade von Castellucci

Castellucci zeigte aber, wie stark er ist. Nach einem Eckball von Yusuf-Serdar Coban zeigte der FV-Torwart gegen Janik Wiedmann eine sensationelle Parade, den Nachschuss setzte der Essinger übers Tor. Anschließend kam Daniel Schachtschneider ins Spiel - und machte eine Minute nach seiner Einwechslung nach einer starken Vorarbeit von Schmidtke das 2:0. „Wir haben alle entscheidenden Zweikämpfe verloren“, meinte Essingens Trainer Köpf. „Der FV hat sich Stück für Stück reingearbeitet und nicht unverdient gewonnen.“

In der Tabelle haben die Ravensburger als 13. drei Punkte Vorsprung vor dem SSV Reutlingen (14.), sind punktgleich mit dem Zwölften SV Oberachern und haben nur einen Punkt Rückstand auf den ATSV Mutschelbach (Elfter). Auch der Tabellenzehnte VfR Mannheim und der Tabellenneunte TSG Backnang sind nur noch zwei Punkte entfernt. „Unsere gute Serie gibt uns Selbstvertrauen“, sagte Geiselhart. „Aber wir schauen nicht auf die anderen Mannschaften, sondern nur auf uns.“

Mit Leistungen wie am Samstag gegen Essingen ist der Klassenerhalt definitiv möglich. „Ravensburg hat das gemacht, was wir zuletzt geschafft haben“, sagte Köpf. „Sie haben es gut gemacht.“

Fußball-Oberliga, 24. Spieltag:

FV Ravensburg - TSV Essingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Gabriel Galinec (43.), 2:0 Daniel Schachtschneider (61.) - Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht - Zuschauer: 450 - FV: Castellucci - Zimmermann, Geiselhart, Fippl - Galinec - P. Strauß (83. Senn), Colic (82. Lauenroth), Bleise (74. Egle), Schmidtke, Schäch (89. Schuler) - Kirsamer (60. Schachtschneider).