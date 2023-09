FV Ravensburg setzt seine gute Serie fort

Beim SSV Reutlingen hat der FV Ravensburg am Mittwochabend einen Teilerfolg gefeiert. Zum sechsten Mal in Folge blieben die Ravensburger in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Allerdings kassierte der FV kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch das 2:2, nachdem die Gäste kurz zuvor mit einem Doppelschlag in Führung gegangen waren. „Wir sind nach einer schwachen ersten Halbzeit gut zurückgekommen“, sagte FV-Trainer Michael Schilling. „Wir fahren mit einem gewonnenen Punkt nach Hause.“

Zwei Wechsel im Vergleich zum Heimspiel gegen Villingen

Im Vergleich zum Heimsieg gegen Villingen baute Schilling seine Startelf auf zwei Positionen um. Für den verletzten Paul Strauß begann Tim Lauenroth auf dem Flügel, für Gabriel Galinec startete John Schmidtke.

Zwar hatten die Ravensburger durch Felix Schäch den ersten gefährlicheren Torschuss zu verzeichnen. Doch Schäch schoss knapp über das Tor, anschließend kam in der Offensive nicht mehr viel von den Gästen. Luca Plattenhardt, der nach fünf Jahren beim Regionalligisten FC Homburg zum SSV zurückgekehrt ist, brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Kurz vor der Pause scheiterte Plattenhardt am Pfosten. „Wir waren sehr mutlos“, meinte Schilling.

Deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit

Zum zweiten Durchgang schickte er zwei neue Spieler auf den Rasen: Thomas Zimmermann kam in der Außenverteidigung für Dominik Ceko, Yannik Egle im Mittelfeld für Lauenroth. Die Ravensburger spielten nun mit mehr Schwung als in weiten Teilen der ersten Halbzeit. In der 71. Minute schaffte der FV auch den Ausgleich ‐ Schmidtke bereitete vor, Reutlingens Marvin Jäger fälschte den Schuss von Daniel Schachtschneider ins Tor ab. Fünf Minuten später hatte Ravensburg die Begegnung gedreht: Wieder war Schachtschneider beteiligt, der Torschütze zum 2:1 war Felix Schäch.

Doch dieses Mal schlugen die Reutlinger zurück. Nach einem Eckball erzielte Kevin Founes fünf Minuten vor dem Ende den Ausgleich. „In Summe war das für Reutlingen nicht unverdient“, gestand Schilling.

Oberliga, Nachholspiel vom 5. Spieltag

SSV Reutlingen ‐ FV Ravensburg 2:2 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Luca Plattenhardt (31.), 1:1 Marvin Jäger (71., Eigentor), 1:2 Felix Schäch (77.), 2:2 Kevin Founes (85.) ‐ Schiedsrichter: Jannik Ganji ‐ Zuschauer: 800 ‐ FV: Mesic ‐ Bleise, Geiselhart, Fippl, Ceko (46. Zimmermann) ‐ Jeggle ‐ Lauenroth (46. Egle), Schmidtke, Colic (79. Galinec), Schäch (89. Boneberger) ‐ Schachtschneider (84. Blaser).