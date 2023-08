FV Ravensburg setzt den Saisonauftakt in den Sand

Der FV Ravensburg ist mit einer klaren und auch verdienten Niederlage in die neue Saison in der Fußball–Oberliga gestartet. Gegen den Aufstiegsfavoriten SG Sonnenhof Großaspach verloren die Ravensburger am Freitagabend vor rund 700 Zuschauern in der cteam–Arena mit 0:4 (0:2). Dabei hatte der FV vor allem in der Defensive große Probleme.

Zwei richtig gute Chancen zu Beginn

Die Ravensburger hatten ihre Chancen — sogar richtig gute. In der fünften Minute tankte sich John Schmidtke durchs Zentrum, er legte den Ball zu Felix Schäch ab und dieser knallte ihn ans Lattenkreuz. Nach einer Viertelstunde konterte der FV stark: Schäch verlagerte das Spiel mit einem tollen Diagonalpass auf die rechte Seite zu Paul Strauß, der spielte Niklas Mohr aus, scheiterte aber an Großaspachs Torwart Maximilian Reule.

Das Problem aus Ravensburger Sicht: Während sie ihre Chancen verpassten, schlug der Favorit aus Großaspach eiskalt zu. Weil Samuel Boneberger seinem Gegenspieler Mert Tasdelen in der elften Minute auf der rechten Ravensburger Abwehrseite zu viel Platz ließ, konnte dieser den Ball flach in die Mitte bringen. Für den Toptorschützen Dominik Salz war es eine einfache Übung — 1:0 für die SG. Immer wieder hatte der FV Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Immer wieder kam Großaspach durch bis zur Grundlinie.

Kurz nach der Pause fällt bereits die Vorentscheidung

Und dass die Gäste kopfballstarke Spieler in ihren Reihen haben, ist bekannt. Ein richtiges Gegenmittel fanden die Ravensburger allerdings nicht. Volkan Celiktas scheiterte zweimal — unter anderem klärte Schmidtke auf der Linie –, beim dritten Mal traf der SG–Kapitän nach einem Eckball wuchtig per Kopf zum 2:0 (45.+1).

Zur zweiten Halbzeit versuchte es FV–Trainer Schilling mit zwei Neuen: Samuel Boneberger, der rechts hinten Probleme hatte, musste für Tim Lauenroth Platz machen. Daniel Schachtschneider ersetzte in der Sturmspitze Dennis Blaser. Früh gab es allerdings den nächsten Rückschlag und damit bereits die Vorentscheidung. Wieder brachte der FV den Ball nach einer Ecke nicht aus dem Strafraum, dieses Mal war Bastian Fröhlich zur Stelle und erhöhte auf 3:0 (55.).

Fortan ging es auch ein wenig um Schadensbegrenzung — denn beim letzten Heimspiel gegen Großaspach stand am Ende eine herbe 1:6–Klatsche zu Buche. Doch auch am Freitag wurde es nicht besser. Tasdelen spielte auch Lauenroth locker aus, in der Mitte hatte Anthony Mbem–Som Nyamsi zu viel Platz und nickte zum 4:0 ein (71.).

FV Ravensburg — SG Sonnenhof Großaspach 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Dominik Salz (11.), 0:2 Volkan Celiktas (45.+1), 0:3 Bastian Fröhlich (55.), 0:4 Anthony Mbem–Som Nyamsi (71.) — Schiedsrichter: Max Angenendt — Zuschauer: 700 — FV: Steinlechner — Boneberger (46. Lauenroth), Geiselhart, Ceko, Zimmermann — Jeggle — P. Strauß, Schmidtke, Colic (83. Senn), Schäch — Blaser (46. Schachtschneider).