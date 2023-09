FV Ravensburg legt in der Offensive nach

Mit dem 3:0–Sieg gegen den Offenburger FV ist dem FV Ravensburg am Samstag der ersehnte erste Saisonsieg in der Fußball–Oberliga Baden–Württemberg gelungen. Alle Tore erzielten die Mittelstürmer: Daniel Schachtschneider traf zweimal, Dennis Blaser einmal. In der jüngeren Vergangenheit hatten die Oberschwaben aber Probleme im Angriff, so stellte der FV mit nur 44 Toren in 34 Spielen in der Vorsaison die zweitschlechteste Offensive der Liga und wäre deshalb beinahe abgestiegen. Entsprechend suchten die Ravensburger vorne noch nach einer Verstärkung und kurz vor Ende der Sommer–Transferperiode ist der Oberligist noch fündig geworden.

Der Mann, der den Konkurrenzkampf im Angriff und die offensive Torgefährlichkeit weiter erhöhen soll, saß beim Heimspiel gegen den Offenburger FV auch schon auf der Bank und mischte am Sonntag die erste Halbzeit beim 0:1 der U23 in der Landesliga gegen die TSG Balingen II mit. Er heißt Philipp Kirsamer: Der gebürtige Ulmer ist 20 Jahre alt und spielte zuletzt für die Spielvereinigung Greuther Fürth II in der Regionalliga Bayern. In seinen 16 Begegnungen für die Kleeblätter erzielte Kirsamer einen Treffer: Beim 2:1 im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Ansbach am 30. Juli 2022 traf er in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Philipp Kirsamer hinterlässt starken Eindruck im Probetraining

Die meiste Torgefahr auf hohem Niveau stellte er bisher in der Saison 2021/2022 beim 1. FC Heidenheim in der A–Junioren–Bundesliga unter Beweis. Hier war er fünfmal in 14 Spielen erfolgreich und wechselte nach vier Jahren auf der Ostalb anschließend nach Fürth. Zuvor wirkten der SSV Ulm 1846 sowie der TSV Laichingen an seiner Ausbildung mit. Beim FV Ravensburg soll er nun mithelfen, die Schwierigkeiten in der Offensive zu beheben. Kirsamer hat bei den Oberschwaben einen Vertrag bis 2024 unterschrieben und geht mit der Nummer 9 auf Torejagd.

„Zunächst einmal ist es so, dass wir permanent dran sind, den Kader weiterzuentwickeln“, sagt FV–Sportdirektor Fabian Hummel. Aufgrund dessen hatten die Ravensburger zuletzt „über Kontakte“ noch einige Probespieler eingeladen, darunter auch Kirsamer, der in dieser Saison bei Fürth II keine Rolle mehr spielte. Im Training bei den Oberschwaben habe sich 1,84 Meter große Angreifer dann als „klassischer Neuner gezeigt“, so Hummel. „Er hat einen offensiven Zug zum Tor, sucht die Abschlüsse und hatte eine hohe Trefferquote im Training.“ In Verbindung mit seiner „tollen Ausbildung“ entschied sich der FV Ravensburg dann, Kirsamer zu sich zu holen. Der 20–Jährige löste seinen Vertrag in Fürth auf, um den Wechsel zum Ende der Sommer–Transferperiode möglich zu machen.

Hummel mahnt aber dazu, Kirsamer nicht mit Erwartungen zu überfrachten. „Er hat einen guten Eindruck hinterlassen, wir probieren es. Wie er es im Spiel umsetzt, müssen wir abwarten. Wir müssen einem 20–Jährigen Zeit geben“, sagt Hummel. Mit Schachtschneider, der vor allem in der Saison 2021/2022 mit 21 Toren in 27 Begegnungen seine Qualität nachwies, sowie Blaser und nun Kirsamer sieht Hummel nun „schöne Voraussetzungen“. Der Konkurrenzkampf belebe die Entwicklung der Spieler, „vielleicht war das Spiel gegen den Offenburger FV schon ein erstes Zeichen“, so Hummel. Mit Tim Lauenroth und Leandro Stehle habe der FV zudem noch weitere Fußballer hinten dran, die die Mittelstürmerposition ebenfalls bekleiden können — vorzugsweise sind beide aber eher auf dem Flügel zu Hause. Vorne hat Trainer Michael Schilling nun jedenfalls einige Optionen.

Auch nach Ende des Transferfensters sind Neuverpflichtungen möglich

Weitere Verpflichtungen schließt Hummel auch in der laufenden Runde nicht aus. „Wir werden auch weiterhin Probespieler da haben“, kündigt Hummel an. Die Spieler sollen beim FV Ravensburg um ihre Plätze kämpfen, um sie an ihr Leistungsmaximum zu bringen und in der Oberliga Baden–Württemberg wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen.