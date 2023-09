Ravensburg

FV Ravensburg legt Ehrfurcht zu spät ab

Ravensburg / Lesedauer: 5 min

Der FV Ravensburg (li. Gabriel Galinec) macht dem SSV Ulm 1846 im Verbandspokal erst in der zweiten Halbzeit das Leben schwer. (Foto: Rolf Schultes )

Die Fußballer aus Oberschwaben zeigten gegen Ulm zwei grundverschiedene Gesichter. An die zweite Hälfte will das Schilling–Team nun auch in der Oberliga wieder anknüpfen.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 19:35 Von: Nico Brunetti