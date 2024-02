Dem FV Ravensburg helfen in der Fußball-Oberliga eigentlich nur Siege weiter. Die Oberschwaben stecken tief im Tabellenkeller fest. Im ersten Spiel nach der Winterpause gab es für den FV am Samstagnachmittag beim 1. FC Normannia Gmünd ein 2:2. Weil die Gastgeber, immerhin Tabellenvierter, in der zweiten Halbzeit dominierten, waren die Ravensburger am Ende mit dem Punkt durchaus zufrieden.

Weitere Unentschieden im Tabellenkeller

Es war am Samstag der Tag der Unentschieden für die Kellerteams der Oberliga. Neben dem FV waren auch der FC Denzlingen (2:2 gegen die TSG Backnang) sowie der FC Holzhausen und der SSV Reutlingen im direkten Duell (2:2) am Nachholspieltag gefordert.

Auf den Abstiegsplätzen bleibt damit alles gleich: Ravensburg ist mit nun 20 Punkten Drittletzter, punktgleich mit dem Viertletzten Reutlingen und einen Punkt hinter Denzlingen sowie dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen. „Wir wissen, dass wir Punkte brauchen im Abstiegskampf“, sagt FV-Trainer Michael Schilling. „Gegen Holzhausen kommende Woche müssen wir gewinnen.“

Den Punkt nehmen wir gerne mit. Ravensburgs Trainer Michael Schilling

Auch in Gmünd wäre ein Sieg immens wichtig gewesen für die Ravensburger. „Nach dem Spielverlauf müssen wir aber zufrieden sein“, meint Schilling. „Den Punkt nehmen wir gerne mit.“ Begonnen hatte die Partie am Samstag gleich mal mit einem weiteren Nackenschlag für den FV. Quasi mit dem ersten Angriff ging die Normannis durch Henrick Selitaj in Führung. „Wir nehmen uns viel vor und kassieren gleich so einen unglücklichen Treffer“, sagt Schilling. „Wir haben aber stark reagiert.“

FV-Torwart verdient sich ein Sonderlob

Jannik Fippl im Anschluss an einen Eckball (17.) sowie Philipp Kirsamer per Freistoß (29.) drehten das Spiel für den FV. Kirsamer belohnte sich nach einer starken Vorbereitung gleich im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause mit einem Tor. Das fiel allerdings durchaus kurios. Nach einem Rückpass nahm Gmünds Torwart Yannick Ellermann den Ball in die Hand. Es gab indirekten Freistoß - Ivo Colic tippte den Ball an, Kirsamer schoss, und Ellermann rutschte der Ball durch die Finger.

Er hat überragend gehalten. Schilling über Torwart Ramon Castellucci

Die Gastgeber hatten jedoch deutlich mehr Chancen - eine nutzte Calvin Körner kurz nach der Pause nach einem Ballverlust der Ravensburger zum 2:2. Dass es bei diesem Punkt blieb, hatte der FV auch seinem starken Torwart Ramon Castellucci zu verdanken. Der Torwart, im Winter von den Stuttgarter Kickers gekommen, zeigte mehrere Glanzparaden. „Er hat überragend gehalten“, lobt Schilling. „Er gibt uns Sicherheit und kann uns Punkte retten.“

Am Samstag gab es erst mal einen Punkt für die Oberschwaben. In den kommenden Wochen müssen noch einige dazukommen, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.

Oberliga, 20. Spieltag:

1. FC Normannia Gmünd - FV Ravensburg 2:2 (1:2). - Tore: 1:0 Henrick Selitaj (4.), 1:1 Jannik Fippl (17.), 1:2 Philipp Kirsamer (29.), 2:2 Calvin Körner (51.) - Schiedsrichter: Matthias Wituschek - Zuschauer: 240 - FV: Castellucci - Geiselhart, Jeggle, Fippl - Galinec (90.+3 Ceko) - Schäch (84. Senn), Colic, Schmidtke, P. Strauß (74. Bleise) - Schachtschneider, Kirsamer (69. Lauenroth).