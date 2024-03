FV Ravensburg kassiert späten Nackenschlag

Die Fußballer des FV Ravensburg haben in der Oberliga eine große Überraschung verpasst. Beim heimstarken Tabellenzweiten FC 08 Villingen lagen die Ravensburger bis zur Nachspielzeit in Führung. Doch dann schafften die Villinger durch Marcel Sökler doch noch den Ausgleich zum 1:1.

Großes Kompliment an meine Spieler, sie haben alles wegverteidigt. Nur den allerletzten Ball nicht. FV-Trainer Michael Schilling

Direkt nach Abpfiff war die Enttäuschung bei den Ravensburgern zu sehen. „Großes Kompliment an meine Spieler, sie haben alles wegverteidigt“, sagte FV-Trainer Michael Schilling. „Nur den allerletzten Ball nicht.“ Mit ein paar Minuten Abstand zum Schlusspfiff meinte der Schweizer jedoch: „Nach dem Spielverlauf können wir mit dem Punkt zufrieden sein und nehmen ihn gerne mit.“

Denn die Villinger mit Ex-Profi Daniel Caligiuri machten zu Hause viel Druck gegen die um den Klassenerhalt kämpfenden Ravensburger. „Wir haben uns unglaublich gewehrt“, lobte Schilling seine Mannschaft. Die Gastgeber hatten über weite Strecken der Partie deutlich mehr Ballbesitz. Aber zu richtig zwingenden Chancen kamen die Villinger nicht. Georgios Pintidis setzte einen Schuss nach rund einer Viertelstunde knapp über das Tor, das war noch mit die beste Chance der Villinger.

Bleise trifft nur den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst das gleiche - doch in der 70. Minute konterte der FV stark. Der Ball lief über Ivo Colic zu Daniel Schachtschneider, der brachte ihn in die Mitte und John Schmidtke traf zum 1:0 für Ravensburg. „Ein schöner Spielzug, ein schönes Tor“, sagte Schilling.

Zehn Minuten vor dem Ende hätte Marek Bleise für eine Vorentscheidung sorgen können. Wieder konterten die Ravensburger, doch Bleise setzte den Ball nur an den Pfosten. „Das hätte das 2:0 sein müssen, so ist es sehr bitter, dass wir mit dem letzten Angriff noch den Ausgleich kassiert haben“, meinte Schilling.

Wir haben einen Punkt mehr als vor dem Spieltag. Michael Schilling

In der Nachspielzeit flankten die Villinger den Ball an den zweiten Pfosten, von dort kam er zum anderen Pfosten zurück - da stand der Toptorjäger Sökler und drückte den Ball über die Linie.

Statt möglichen drei Punkten holte der FV also einen Zähler - doch auch der kann sehr wertvoll sein. Die hinter Ravensburg liegenden Mannschaften haben allesamt verloren, durch Reutlingens Sieg gegen Mannheim ist es zwischen Rang zehn und 14 noch eine Spur enger geworden. „Wir haben einen Punkt mehr als vor dem Spieltag“, sagte Schilling. „Jetzt regenerieren wir über Ostern und dann greifen wir gegen Backnang wieder voll an.“ Auch die TSG ist noch längst nicht gerettet bei nur vier Punkten Vorsprung vor dem FV Ravensburg - der in diesem Jahr weiter ungeschlagen bleibt. Der bittere Nackenschlag in der Nachspielzeit tat dennoch ein bisschen weh.

Fußball-Oberliga, 25. Spieltag

FC 08 Villingen - FV Ravensburg 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 John Schmidtke (70.), 1:1 Marcel Sökler (90.+2) - Schiedsrichter: Christian Eiletz - Zuschauer: 750 - FV: Castellucci - Fippl, Geiselhart, Zimmermann - Galinec - P. Strauß (76. Lauenroth), Bleise, Schmidtke (86. Egle), Colic (90.+1 Jeggle), Schäch - Kirsamer (65. Schachtschneider).