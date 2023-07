FV Ravensburg kann sich in Ulm ein Topspiel sichern

Die Fußballer des FV Ravensburg sind im Verbandspokal nur noch einen Schritt von einem möglichen Topspiel gegen den Drittliga–Aufsteiger SSV Ulm 1846 entfernt. Am Freitag (18 Uhr) kann der Oberligist beim Landesligisten SSG Ulm in die dritte Runde einziehen — dort würde es aller Voraussicht nach die Partie gegen die Ulmer Profis geben.

Das mögliche Highlightspiel ist im Hinterkopf

FV–Trainer Michael Schilling will gar nicht erst verhehlen, dass die mögliche Partie gegen den SSV Ulm 1846 bei seinen Spielern schon im Hinterkopf ist. „Alles andere wäre gelogen“, gibt sich der Schweizer ehrlich. „Wir wollen unbedingt gewinnen und dieses Highlightspiel erreichen.“ Die Ulmer sind am Sonntag (15.30 Uhr) in der zweiten Runde beim Verbandsligisten TSV Berg gefordert, dort ist der Drittligist der klare Favorit.

Und so blicken die Ravensburger schon ein bisschen weiter — ein Duell gegen den SSV Ulm 1846 wäre laut Schilling wahrscheinlich unter der Woche. „Aber zunächst müssen wir uns voll auf die SSG Ulm konzentrieren“, meint Schilling. „Vor uns liegt ein hartes Stück Arbeit.“ Der Anspruch seiner Mannschaft sei aber natürlich, das Duell beim Landesligisten zu gewinnen.

Drei Spieler fallen sicher aus

Im Vergleich zum Auftritt in der ersten Runde beim FV Olympia Laupheim — ebenfalls ein Landesligist — müssen sich die Ravensburger laut ihres Trainers noch steigern. „Die erste Halbzeit war total dominant, da hatte der Gegner nicht mehr als einen Distanzschuss“, sagt Schilling. „Das müssen wir im nächsten Schritt über 70, 80 Minuten durchhalten.“ Seine Spieler seien gierig genug, um sich von Spiel zu Spiel steigern zu wollen.

Dabei hilft auch der große Konkurrenzkampf in dieser Saison. Sowohl im Tor, wo es drei Kandidaten gibt, als auch bei den Feldspielern haben Schilling und Co–Trainer Rahman Soyudogru viele Alternativen. „Wir haben natürlich eine Tendenz für die Startaufstellung“, sagt Schilling, der aber noch keine Details verraten möchte. Klar ist nur, dass Jonas Schuler, Moritz Strauß und Marek Bleise ausfallen werden. Schuler hat sich bei seinem Einsatz in der U23 am Fuß verletzt, eine genaue Diagnose steht noch aus. Für die zuletzt verletzten Strauß und Bleise kommt das Pokalspiel noch zu früh.

Der kommende Gegner ist eher unbekannt

Vom Gegner am Freitag hat Schilling noch nicht viel gehört — und laut eigener Aussage auch noch nicht viel gesehen. „Das kommt uns aber entgegen, weil wir uns dann ganz auf uns konzentrieren können“, meint der FV–Trainer. „Wenn wir die Aufgabe am Freitag konzentriert angehen, dann haben wir die Qualität, um das Spiel zu gewinnen.“

Und dann dürfen sich alle Ravensburger intensive Gedanken über die Partie gegen die Profis des SSV Ulm 1846 machen.