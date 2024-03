FV Ravensburg ist beim Tabellenzweiten gefordert

Nach den zuletzt erfolgreichen Wochen und dem Sprung auf Tabellenplatz 13 können die Fußballer des FV Ravensburg in der Oberliga einigermaßen entspannt zum FC 08 Villingen fahren. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenzweiten sind die Ravensburger klarer Außenseiter. Die Mannschaft von Trainer Michael Schilling will aber dennoch nicht ohne Punkt zurück nach Oberschwaben fahren.

Wir dürfen nicht auf andere Mannschaften schauen, sondern nur auf uns selbst. FV-Innenverteidiger Manuel Geiselhart

Wie hart der Abstiegskampf in der Oberliga in dieser Saison werden kann, machte Simon Köpf am vergangenen Wochenende deutlich. Der Trainer hatte mit dem TSV Essingen beim FV mit 0:2 verloren. Und auch wenn der Aufsteiger auf Rang acht steht, sagte Köpf: „Für uns geht es nur um den Klassenerhalt. Es können theoretisch sechs Mannschaften absteigen, das wird bis zum Saisonende ein Hauen und Stechen.“

Mittendrin: der FV Ravensburg. Die Oberschwaben haben zuletzt fleißig Punkte gesammelt - elf Zähler gab es in den bisherigen fünf Pflichtspielen des neuen Jahres. „Das gibt schon Selbstvertrauen“, sagt Innenverteidiger Manuel Geiselhart. „Aber wir dürfen nicht auf andere Mannschaften schauen, sondern nur auf uns selbst.“

Nach mehr als 370 Bundesligaspielen in die Oberliga

Dass es am Samstag sehr schwer werden wird, ist schon beim Blick auf den Villinger Kader klar. Der Aufstiegsanwärter hat in Marcel Sökler (schon 18 Saisontore) einen brandgefährlichen Stürmer im Kader. Dazu kommt seit Anfang Februar der Ex-Profi Daniel Caligiuri.

Mehr als 370 Bundesligaspiele hat der mittlerweile 36-Jährige absolviert - unter anderem für den FC Schalke 04 und den FC Augsburg. „Wir sind heiß auf die Spiele, die kommen“, sagt FV-Trainer Schilling. „Es wird sehr schwierig, aber wir freuen uns sehr darauf.“ Der Erfolg bringt eben auch den Spaß zurück.