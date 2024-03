FV Ravensburg II zittert sich im Derby gegen Baindt zu einem Punkt

Der FV Ravensburg II ist im Derby der Fußball-Landesliga gegen den SV Baindt nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Die Ravensburger konnten von Glück sagen, dass sie überhaupt einen Punkt mitgenommen haben: Gegen mutige Baindter traf Luka Föger erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Das war viel zu schlampig - nach dem Motto: wird schon klappen. FV-Trainer Thomas Gadek

Die Ravensburger erwischten einen Traumstart: Gleich mit der ersten Aktion war der Rechtsverteidiger Samuel Boneberger auf und davon, flankte auf den Kopf von Dennis Blaser, der sehenswert zum 1:0 traf. Der Stürmer lief direkt zur Bank, um Betreuer Joachim Munding zu herzen. Munding hatte eine Extraschicht eingelegt, um zwei Plätze zu präparieren. „Die Jungs haben sich gewünscht, auf dem großen Kunstrasenplatz des TSB zu spielen“, berichtete der Betreuer. Also gab’s einen Tausch mit den Nachbarn. Die Prämie: „Ein Kasten Bier für den TSB“, lachte Munding.

Mehr Raum - das war aber nicht nur gut für das Spiel des FV Ravensburg II. Auch die Baindter konnten so ihre Marschroute umsetzen: Viele Aktionen über die Flügelspieler Jan Fischer und Tobias Fink hatte SVB-Trainer Jens Rädel vorgegeben. Baindt war von dem frühen Rückstand nicht geschockt. Quasi im Gegenzug versuchte es Elion Kelmendi aus der Distanz, FV-Torhüter Christian Steinlechner ließ den Ball nach vorne abprallen - Baindts Torjäger Philipp Boenke scheiterte mit dem Nachschuss.

Ravensburgs Torwart agiert nicht glücklich

Der FV kontrollierte die Partie in der ersten halben Stunde, aber die Baindter blieben mutig. In der 30. Minute leistete sich Innenverteidiger Dumitru Muntean einen dicken Schnitzer, als er Boenke bei einem langen Ball gewähren ließ und der über Steinlechner hinweg zum Ausgleich lupfen konnte. Durch das Gegentor riss bei den Hausherren der Faden - und Baindt war plötzlich obenauf: Bei einem Pressschlag zwischen Boenke und Steinlechner ging der Ball nur knapp neben das Tor. Kelmendi traf per Freistoß den Außenpfosten und scheiterte kurz vor dem Halbzeitpfiff aus spitzem Winkel.

Die Ravensburger kamen stärker aus der Pause, die Baindter mussten in der 48. Minute nach einem Eckball auf der Linie retten. Nur wenig später lag der Ball aber auf der anderen Seite im Tor: Steinlechner passte einen Moment lang nicht richtig auf und ließ einen wohl eher als Flanke gedachten Ball von Jan Fischer am kurzen Pfosten passieren.

Es ist schon sehr bitter, wenn du zweimal nacheinander in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer bekommst. Baindts Trainer Jens Rädel

Wenig später waren die Ravensburger nur noch zu zehnt. Der erfahrene Muntean hatte kurz nach dem 1:1 im Scharmützel mit Boenke Gelb kassiert und leistete sich in der 72. Minute ein Foul zu viel und kassierte die Gelb-Rote Karte. Baindt hatte in Überzahl durch Kapitän Philipp Thoma und Kelmendi große Chancen, den Sack zuzumachen. Aber als sich SVB-Innenverteidiger Marc Bolgert mit einem Handspiel ebenfalls die Gelb-Rote Karte abholte, kippte die Partie. In der Nachspielzeit köpfte Blaser zunächst drüber. In der 93. Minute war der eingewechselte Benjamin Büdinger links durch - sein Zuspiel verwertete Luka Föger zum 2:2.

Gerade noch einen Punkt gegen den Tabellenletzten gerettet - Thomas Gadek konnte mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein: „Wir starten optimal - und geben das Spiel dann aus der Hand“, ärgerte sich der FV-Trainer. „Das war viel zu schlampig - nach dem Motto: wird schon klappen. Vorne sind wir gefühlt zwölfmal ins Abseits gelaufen.“ In der Halbzeitpause war es in der FV-Kabine richtig laut. „Es ist schon sehr bitter, wenn du zweimal nacheinander in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer bekommst“, meinte Rädel. „Auf die Leistung können wir trotzdem stolz sein.“

Landesliga, 19. Spieltag

FV Ravensburg II - SV Baindt 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Dennis Blaser (1.), 1:1 Philipp Boenke (30.), 1:2 Jan Fischer (54.), 2:2 Luka Föger (90.+4) - Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Dumitru Muntean (FV, 72.) und Marc Bolgert (SVB, 88.) - Schiedsrichter: Braun - Zuschauer: 150 - FV II: Steinlechner - Bastians (78. Büdinger), Durakovic, Muntean, Boneberger (70. Chijoke) - Stehle, L. Föger, Gresser (55. Ceko), Bleile - Blaser, M. Föger - SVB: L. Wetzel - Kneisl, Brugger, Bolgert, T. Szeibel - Thoma, M. Szeibel - Fischer (83. Kronenberger), Kelmendi, Fink (83. Fink) - Boenke (88. Walser).