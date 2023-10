FV Ravensburg II will nach dem Derbysieg nachlegen

Die U23 des FV Ravensburg muss am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Albstadt ran. Die Albstädter haben sich nach einem völlig missratenen Saisonstart in der Fußball-Landesliga inzwischen stabilisiert. Fünf Spiele in Folge blieb der FCA unter dem neuen Trainer Oliver Hack sieglos, bevor in Riedlingen der erste Dreier gelang. Die Negativserie ist passé: Von den letzten vier Spielen haben die Albstädter drei gewonnen.

Hoffnung kann den Ravensburgern allerdings die Heimbilanz des FC Albstadt machen. Die ist bisher verheerend ‐ Albstadt hat noch kein Heimspiel gewonnen. „Albstadt hatte mit personellen Problemen zu kämpfen“, meint FV-Trainer Thomas Gadek. „Jetzt sind sie wieder nahezu komplett ‐ deshalb sind sie auch erfolgreich.“ Das werde ein harter Brocken. „Aber wir fahren mit Selbstvertrauen dorthin.“ Der Grund: das 4:1 gegen den VfB Friedrichshafen. „Das hat uns gutgetan.“ Niklas Bolgert und Julian Flock werden verletzungsbedingt fehlen ‐ aber ansonsten hat Gadek die gleiche Mannschaft an Bord. „Wir fühlen uns gut und wollen etwas Zählbares holen.“