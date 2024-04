FV Ravensburg II verliert Platz zwei an Heimenkirch

Der FV Ravensburg II hat am Ostersamstag mit 1:3 (0:1) beim TSV Heimenkirch verloren. Die zweite Mannschaft des Fußball-Oberligisten kontrollierte die Landesligapartie zwar, leistete sich aber in den entscheidenden Situationen kapitale Fehler.

Auf die Bedingungen auf dem kleinen und eher schwer zu bespielenden Kunstrasen in Heimenkirch waren die Ravensburger eingestellt. Die Mannschaft um Kapitän Marko Föger übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. In der 30. Minute stellte Heimenkirch das Geschehen aber auf den Kopf: FV-Außenverteidiger Benjamin Büdinger hatte Simon Weber im Strafraum gefoult - den unstrittigen Elfmeter verwandelte Florian Knapp zum 1:0. „Das war der erste Torschuss von Heimenkirch“, ärgerte sich Ravensburgs Trainer Thomas Gadek.

Die Freude über den Ausgleich währt nicht lange

Sein Team blieb am Drücker, vergab aber in Halbzeit eins seine Torchancen. Direkt im Anschluss an einen Pfostentreffer seines Sturmpartners Dennis Blaser traf Marko Föger in der 60. Minute dann doch zum 1:1.

Alles andere als einen guten Tag hatte Ravensburgs Dominik Wieland. Der Mittelfeldspieler aus dem Kader des Oberligateams sollte nach seiner Verletzung in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Er kam in der 64. Minute für Elias Gresser - und war ganze sieben Minuten auf dem Platz. In der 71. Minute verwies ihn Schiedsrichter Max Angenendt nach einer Notbremse des Platzes. Es kam besonders hart für den FV II: Den direkt folgenden Freistoß donnerte Tobias Rasch zum 2:1 für Heimenkirch in die Maschen. Auch zu zehnt spielten die Ravensburger zwar weiter mutig nach vorne, kassierten aber in der Nachspielzeit die endgültige Entscheidung durch Jens Berger.

Spannung um Rang zwei

„Das war eine extrem bittere Niederlage“, meinte Gadek. „Die individuellen Fehler, die zu den Gegentoren geführt haben, dürfen uns einfach nicht passieren.“ Durch die Niederlage des FV II wird das Rennen um den Platz hinter dem um 16 Punkte enteilten Tabellenführer TSG Balingen II sehr spannend: Zehn Spieltage vor Saisonende liegen zwischen dem aktuellen Zweiten, dem TSV Heimenkirch, und dem FC Wangen auf Rang sieben nur drei Punkte - sechs Teams kämpfen um die Teilnahme an der Relegation zur Verbandsliga.

Fußball-Landesliga, 20. Spieltag: TSV Heimenkirch – FV Ravensburg II 3:1 (1:0). – 1:0 Florian Knapp (30., Foulelfmeter), 1:1 Marko Föger (60.), 2:1 Tobias Rasch (71.), 3:1 Jens Berger (90. +2) – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Ravensburgs Dominik Wieland (71., Notbremse) – Schiedsrichter: Max Angenendt (Asch-Sonderbuch) – Zuschauer: 150 – FV II: Geiselhart – Büdinger (54. Franca), Durakovic, Ceko, Boneberger – Stehle, Gresser (64. Wieland), L. Föger, Bleile (82. Chijioke) – M. Föger, Blaser.