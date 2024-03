FV Ravensburg II steht vor dem absoluten Topspiel

Erster gegen Zweiter. Mehr geht nicht in der Fußball-Landesliga. Am Samstag (14 Uhr) tritt der FV Ravensburg II beim Tabellenführer TSG Balingen II an. Die Balinger haben 13 von 17 Spielen gewonnen und blieben bisher nur einmal - beim 0:1 gegen den FV Olympia Laupheim - ohne Punkt.

Der Fuß war wie ausgekugelt. Und als er draufgestanden ist, ist er wieder reingerutscht. FV-Trainer Thomas Gadek über die Verletzung von Julian Flock

Der Tabellenführer hat die vergangenen fünf Spiele gewonnen - mit 18:1 Toren. „Balingen ist der klare Favorit“, sagt FV-Trainer Thomas Gadek. „Gerade zu Hause sind sie eine Macht: 32 Tore geschossen, nur drei bekommen - das musst du erst mal schaffen.“ Egal welche Statistik man bemüht, die Mannschaft von Trainer Denis Epstein liegt fast überall vorn: Mit elf Gegentoren stellt sie die beste Defensive. 51 Tore sind ebenfalls Spitze. Beim 4:0-Sieg in Albstadt schraubte Silas Bader am vergangenen Wochenende sein Torekonto als bester Torjäger der Liga auf 18 Treffer.

Die TSG II liegt auf Kurs Meisterschaft, während die erste Mannschaft in der Regionalliga akut abstiegsgefährdet ist. Ähnlich sieht es beim FV Ravensburg aus: Während die Zweite für Furore sorgt, belegt das Oberligateam momentan einen Abstiegsplatz.

Starkes Sturmduo

Beim 3:1-Sieg gegen den SV Hohentengen am vergangenen Sonntag glänzte beim FV II Dennis Blaser mit drei Treffern - mit Blaser und Marko Föger verfügen die Ravensburger über ein starkes Sturmduo. Einer der Schlüssel zu einem Erfolg in Balingen wird sicher sein, wie gut die Mannschaft ihre Torjäger gegen die starke Balinger Defensive ins Spiel bringt.

Gegen Hohentengen musste Gadek dagegen zum wiederholten Mal seinen Defensivallrounder Julian Flock angeschlagen auswechseln. „Der Fuß war wie ausgekugelt - und als er draufgestanden ist, ist er wieder reingerutscht“, schüttelt der Trainer den Kopf. „Selbst sein Gegenspieler meinte, so etwas hätte er noch nie gesehen.“ Luka Föger ist aber wieder fit und auf der Sechs ein mindestens gleichwertiger Ersatz: „Luka kommt nach seiner Verletzung immer besser in Schwung“, freut sich Gadek.

Bestätigt hat sich indes die schwere Verletzung von Verteidiger Felix Kölle: Außenband, Meniskus, Kreuzband - „die volle Kapelle“, meint der Coach. Gegen Hohentengen spielte Moritz Strauß aus dem Oberligakader hinten links - und setzte mit seinen technischen Fähigkeiten Akzente. „Kleinigkeiten“ werden laut Gadek das Spitzenspiel entscheiden. Er erinnert an das Hinspiel. „Sie hatten die eine Möglichkeit - und haben sie genutzt.“