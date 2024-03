FV Ravensburg II springt auf Tabellenplatz zwei

Der FV Ravensburg II hat das Nachholspiel in der Fußball-Landesliga beim FC Mengen mit 2:1 gewonnen. Mit dem Sieg sprang das Team von Trainer Thomas Gadek in der Tabelle auf Rang zwei. Der FV II war in Mengen schnell tonangebend. Beide Teams bekamen einen Treffer wegen Abseits aberkannt, die Spielkontrolle sah FV-Trainer Thomas Gadek bei seinem Team.

Zwei schöne Angriffe führen zu den Toren

In der 31. Minute lief der Angriff zum 1:0 mustergültig über die rechte Seite des FV: Ein Zuspiel von Innenverteidiger Dumitru Sorin Muntean leitete Moritz Strauß auf Dennis Blaser weiter - der lief auf die Grundlinie durch und passte nach innen, wo Marko Föger den Ball über die Linie drückte. Das 2:0 leitete Felix Kölle ein, Blaser nahm die Kugel mit und überwand Torwart Tamino Eisele zum 2:0.

Wir sind einfach happy, dass wir erfolgreich waren. FV-Trainer Thomas Gadek

Die Ravensburger vergaben in Halbzeit zwei eine ganze Reihe klarer Möglichkeiten. Dadurch wurde es in der Schlussphase spannend. In den letzten zehn Minuten flogen immer mehr lange Bälle Richtung FV-Strafraum - bei einem davon verschätzten sich die Ravensburger tatsächlich bei der Kopfballabwehr. David Bachhofer gelang das 1:2 (88.). Den Ausgleich schaffte Mengen aber nicht mehr und verlor stattdessen Patrick Klotz, der wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte sah.

Erstes Spiel im neuen Jahr auf Rasen

In Mengen spielten die Ravensburger zum ersten Mal im neuen Jahr auf Rasen - die gesamte Vorbereitung fand auf Kunstrasen statt. „Wir hatten keine Möglichkeit, eine Einheit auf Rasen zu absolvieren“, meinte Gadek. „Was die Jungs abgeliefert haben, war wirklich sensationell.“ Dass sein Team damit zum ersten Verfolger des dominanten Tabellenführers TSG Balingen II wird, wollte der Trainer gar nicht groß kommentieren: „Wir sind einfach happy, dass wir erfolgreich waren.“

Fußball-Landesliga, 16. Spieltag

FC Mengen - FV Ravensburg II 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Marko Föger (31.), 0:2 Dennis Blaser (38.), 1:2 David Bachhofer (88.) - Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Mengens Patrick Klotz (90.) - Schiedsrichter: Roeck (Oehningen-Gaienhofen) - Zuschauer: 160 - FV II: Fedorenko - Kölle (46. Bastians), Muntean, Durakovic, M. Strauß - Bleile, Gresser, Flock, Stehle (81. L. Föger) - Blaser, M. Föger (81. Chijoke).