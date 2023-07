FV Ravensburg II scheitert im Pokal an Albstadt

Die U23 des FV Ravensburg hat im Fußball–Verbandspokal mit 1:2 gegen den FC Albstadt verloren. Vor allem in Halbzeit eins waren die Ravensburger am Sonntag das bessere Team — Albstadt hatte aber durch die Cleverness im Abschluss von Doppeltorschütze Denis Banda die Nase vorn.

Vom ersten Rückstand lässt sich Ravensburg nicht beeindrucken

FV–Trainer Thomas Gadek schickte sein Team von der ersten Minute weg in ein intensives Pressing, die Ravensburger übernahmen sofort die Initiative. Albstadt stand tief — in den Reihen der Hausherren lief der Ball gut, dem letzten Pass fehlte aber noch die letzte Präzision oder der Abnehmer stand hauchdünn im Abseits. Der FCA war da deutlich effektiver. Mit ihrer ersten Aktion im Strafraum gelang den Gästen der Führungstreffer: Der agile Ridvan Sahin dribbelte über die rechte Ravensburger Abwehrseite in den Strafraum, FV–Rechtsverteidiger Ajdin Durakovic stocherte nach, Sahin fiel — Elfmeter. Obwohl Torhüter Daniel Geiselhardt sich in die richtige Ecke langmachte, konnte er gegen Bandas platzierten Schuss nichts ausrichten.

Der FV war vom Rückstand nicht beeindruckt — und der über die 90 Minuten starke Rojhat Demir spielte jetzt ganz groß auf. Allein seine zwei Steckpässe in der 30. und 34. Minute hätten schon mehr als die kaum 50 Zuschauer verdient. Beim ersten war Elias Gresser der Adressat — der Rechtsaußen ließ Chris–Ian Leitenberger keine Chance und traf zum Ausgleich. Albstadts Torwart war auch beim zweiten Versuch geschlagen, aber der Abschluss von Martin Bleile klatschte an den Pfosten. Die Gäste hatten jetzt einen Negativlauf: Noch vor der Pause musste Kapitän Abdussamed Akbaba vom Platz — der Verteidiger plagt sich seit einer Woche mit einer Zerrung. Und der FV hatte eine weitere große Chance: Niklas Bolgert war halbrechts durch, scheiterte mit seinem Lupfer aber an Leitenberger.

Der Trainer sieht trotz der Niederlage viel Positives

Nach der Pause war Albstadt besser im Spiel: Erst landete der Schuss von Viet Duc Hajo Hoang am Pfosten. Dann schlug Banda erneut zu. Für seinen Abschluss hatte er auf halbrechts den identischen spitzen Winkel wie Niklas Bolgert kurz vor der Pause. Der Chipball von Banda war aber einen Tick besser platziert.

Nach dem zweiten Rückstand konnte der FV nicht mehr so viel Druck aufbauen wie nach dem 0:1. Gadek brachte in Marko Föger einen frischen Stürmer. Der hatte auch die einzigen beiden Möglichkeiten der Ravensburger in der letzten halben Stunde. Erst setzte Föger einen Kopfball nach einer Ecke über das Tor. Die beste Chance zum Ausgleich bereitete schließlich Leandro Stehle vor, der den Platz auf der Neun geräumt hatte und ab da über rechts kam: Dort setzte sich Stehle in der 79. Minute sehenswert durch, passte auf Föger, dessen Abschluss jedoch am langen Pfosten vorbei ging.

„Wir hatten eine sehr junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von kaum 21 Jahren auf dem Platz“, sagte Gadek mit Blick vor allem auf die Entstehung des 0:1. „Da passieren zwangsläufig Fehler.“ Die Niederlage schmerzte Ravensburgs Trainer natürlich trotzdem: „Sehr schade, dass wir raus sind aus dem Pokal — wir waren klar die bessere Mannschaft und hatten nur zehn, zwölf Minuten lang eine Schwächephase.“ Damit spielte der Trainer auf die Phase an, in der die Albstädter das Siegtor erzielten. Unterm Strich nimmt Gadek aber mehr Positives als Negatives mit — selbst den fünf Diagonalbällen von Verteidiger Robin Eschweiler, die allesamt im Aus landeten, konnte Ravensburgs Trainer etwas abgewinnen: „Uns zeichnet aus, dass wir den Kopf nach einem Fehler nicht in den Sand stecken, sondern es mutig weiter probieren.“

FV Ravensburg II — FC Albstadt 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Denis Banda (16. Foulelfmeter), 1:1 Elias Gresser (30.), 1:2 Banda (63.) — Schiedsrichter: Jens Steck — Zuschauer: 50 — FV II: Geiselhardt — Flock, Ceko, Eschweiler, Durakovic — L. Föger (64. M. Föger), Demir, Bolgert (85. Kölle) — Bleile (70. Larisch), Stehle, Gresser.