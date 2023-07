FV Ravensburg II landet Testspielsieg

Der Landesligist FV Ravensburg II hat sich dank später Treffer von Nils Larisch gegen den Bezirksligisten TSG Ailingen durchgesetzt. Neben Larisch, der in der vergangenen Saison einige Spiele für den FV in der Oberliga gemacht hatte, standen in Nick Zimmerer, Julian Flock, Timo Baier und Torwart Haris Mesic weitere Fußballer aus dem Oberligakader der Ravensburger auf dem Feld.

Nils Larisch trifft doppelt

Zur zweiten Halbzeit brachte Trainer Thomas Gadek den neuen Torwart Maksym Fedorenko sowie den erfahrenen Offensivspieler Martin Bleile. Der traf in der 68. Minute auch zur Führung, die Eray Dogan zehn Minuten vor Schluss ausglich. Larisch sorgte dann für den FV–Sieg.

Testspiel: TSG Ailingen – FV Ravensburg II 1:3 (0:0). – Tore: 0:1 Martin Bleile (68.), 1:1 Eray Dogan (81.), 1:2, 1:3 Nils Larisch (87., 88.)