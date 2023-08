FV Ravensburg II ist gewarnt vor Aufsteiger Hohentengen

Die U23 des FV Ravensburg ist am Sonntag in der Fußball–Landesliga beim SV Hohentengen zu Gast. Die Partie beim Aufsteiger wird um 15 Uhr angepfiffen.

Beide Teams haben zum Ligaauftakt ein Ausrufezeichen gesetzt. „Es gibt nicht so viele Mannschaften, die beim FC Albstadt zwei Tore schießen“, meint Ravensburgs Trainer Thomas Gadek anerkennend. Hohentengen siegte am vergangenen Samstag mit 2:1 beim FCA. Gadek verweist auf die starke Offensive des Liganeulings, der als Meister der Bezirksliga Donau in der vergangenen Saison 93 Tore in 30 Spielen erzielte. Spielertrainer Fabian Beckert (23 Tore) und der 2020 nach vier Jahren beim SC Pfullendorf zurück nach Hohentengen gewechselte Lukas Stützle (22 Tore) waren die besten Schützen. „Das ist eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt“, ist sich Thomas Gadek sicher — und fordert genau das auch von seinem Team.

Wer sich auf das 6:2 gegen den FC Mengen oder gar die Tabellenführung etwas einbildet, ist fehl auf dem Platz. Gadek hat diese Botschaft auch in der vergangenen Trainingswoche immer wieder platziert.

Hoher Auftakterfolg sorgt für sehr gute Stimmung

Trotzdem weiß der Coach natürlich auch, was ein klarer Sieg im ersten Saisonspiel wert ist. Gadek sah viel Positives bei seiner Mannschaft: „Wenn Du gegen Mengen 0:1 hinten liegst, musst du das Spiel erst einmal drehen — das haben die Jungs sehr eindrucksvoll gemacht.“ Überall auf dem Platz schnell ins Gegenpressing, viele gute Aktionen im Mittelfeld, sechs Tore — da kann man schon Selbstvertrauen mitnehmen. „Natürlich ist die Stimmung sehr gut“, berichtet der Trainer. „Es macht einfach Spaß, wenn du gewinnst.“

Die Partie gegen Mengen hatte aber auch einen echten Wermutstropfen: Julian Flock hatte sich schon beim Aufwärmen mit einem Ausfallschritt Probleme an den Adduktoren zugezogen und war zur Pause ausgewechselt worden. „Hinter einem Einsatz am Sonntag steht ein dickes Fragezeichen“, meint Gadek und bedauert: „Einen Kapitän ersetzt man eben nicht so leicht.“ Der Trainer wird Flock nur einsetzen, wenn der Spieler sowie die Physios ein klares Go geben.

Fehlen wird in Hohentengen ein zweiter Routinier: Martin Bleile, mit viel Übersicht als Torvorbereiter einer der Garanten des 6:2, steht urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Mit Ajdin Durakovic kommt bis Sonntag ein Spieler aus dem Urlaub zurück. Und Niklas Bolgert ist ein Kandidat für die Startelf: Den 18–jährigen Torschützen hatte Gadek gegen Mengen nur eine gute halbe Stunde eingesetzt, weil er in der Woche davor krank gewesen war.