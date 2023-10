FV Ravensburg II gewinnt durch Blitz-Doppelpack vor der Pause

Die U23 des FV Ravensburg ist zurück auf der Siegerstraße: Das Team von Trainer Thomas Gadek gewann am Sonntag in der Fußball-Landesliga mit 2:1 gegen den TSV Riedlingen. Mann des Spiels war Marko Föger mit einem Blitz-Doppelpack.

„Eigentlich bin ich ja technisch gar nicht so gut“, meinte Ravensburgs Kraftpaket über sein Kabinettstückchen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. „Wenn der erste nicht drin gewesen wäre, hätte ich den zweiten wohl gar nicht versucht.“ „Der erste“ war ein Flachschuss von halblinks aus rund 15 Metern Torentfernung, als die Riedlinger Abwehr einen kurzen Moment schlief und auf Abseits spekulierte. „Der zweite“ war ein wunderbarer Heber von der Klasse eines Tors des Monats, mit dem Föger nur wenige Sekunden nach dem 1:0 Torwart Stefan Hermanutz von halbrechts noch einmal überlistete. „Wir haben zu wenige Torabschlüsse ‐ ich musste das einfach probieren.“

Innenverteidiger muss verletzt raus

Die Ravensburger konnten froh sein, dass sie ihren Torjäger zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch an Bord hatten. Bei der ersten Torchance des FV nach zehn Minuten hatte der sich nämlich wehgetan: Ein wunderbarer langer Ball von Innenverteidiger Robin Eschweiler auf Leandro Stehle, der flankt nach innen, Marko Föger verpasst ‐ und knallt mit dem Schienbein an den Pfosten. „Zuerst dachte ich, dass es schlimmer ist“, meinte der Stürmer. Die Wunde blutete nach dem Schlusspfiff immer noch.

Die Zwei-Tore-Führung war der verdiente Lohn für eine konzentrierte Leistung der Ravensburger in Halbzeit eins. Die Mannschaft hatte Drucksituationen defensiv zumeist spielerisch gut gelöst und dem Gegner vorne selbst mit Pressing zugesetzt. Viele Torchancen konnte sich der FV aber nicht erarbeiten. Auf der anderen Seite war auch der TSV durchaus gefährlich. Das Umschaltspiel der Riedlinger ist in der Liga bekannt. Da reicht ein Pass und der Ex-Ravensburger Luca Leger ist wie in der 18. Minute auf und davon. Im Abschluss hatten die Gäste aber kein Glück. Pech hatte Riedlingen obendrauf: Jonas Siefert verletzte sich früh.

Ein weiterer Heber landet an der Latte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte ‐ mit einem Heber von Marko Föger. Kleiner Unterschied: Der Ball klatschte an die Latte. Rund fünf Minuten nach Wiederanpfiff verletzte sich Eschweiler unglücklich, als Riedlingens Fabian Ragg auf seinen Fuß fiel. Der Innenverteidiger musste ausgewechselt werden. Ob es an der jetzt nötigen Umstellung lag? Oder an schwindenden Kräften? Oder daran, dass sich der starke Sechser Luka Föger gelb-verwarnt zurückhalten musste? Der FV verlor auf jeden Fall seine klare Linie.

Ganz spät drehte sich Dennis Altergot um Luka Föger und erzielte das 1:2. Riedlingen warf alles nach vorne, bei einem Eckball sogar seinen Torwart. Es blieb bei der vierten Niederlage in Folge. „Das war ein offener Schlagabtausch ‐ uns fehlt momentan vorne das Glück“, meinte Riedlingens Trainer Raphael Sontheimer. „Wir müssen zusehen, dass wir gegen die vermeintlich schwächeren Teams punkten.“ Gadek war zufrieden: „Die Jungs waren in der ersten Halbzeit sehr konzentriert. Wir haben hochverdient gewonnen, der Sieg tut gut.“ Das zweite Tor nannte der Trainer schlicht „sensationell“.

FV Ravensburg II ‐ TSV Riedlingen 2:1 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Marko Föger (45.+1, 45.+3), 2:1 Dennis Altergot (90.+1) ‐ Schiedsrichter: Schmidt ‐ Zuschauer: 50 ‐ FV II: Fedorenko ‐ Flock, Eschweiler (60. Franc), Muntean, Durakovic ‐ L. Föger ‐ Bleile, Bolgert, Stehle, Gresser (70. Jovanovic) ‐ M. Föger (82. Ajdarpasic).